Схожа на Мадонну: Дженніфер Лопес стала білявкою і привела у захват фанатів

Річницю розлучення з Беном Аффлеком актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила відзначите досить оригінально: вона опублікувала трейлер свого нового фільму «Поцілунок Жінки-павука».
Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.
Схоже, фільм повинен стати віхою у її кар'єрі і довести: з Беном та невдачами покінчено. Адже знімався фільм рік тому, коли актриса важко переживала розрив з колишнім чоловіком, і це все вже позаду.
«Поцілунок Жінки-павука» — американський музично-драматичний фільм 2025 року, написаний для екранізації та знятий Біллом Кондоном. Це друга екранізація роману 1976 року аргентинця Мануеля Пуча після бразильської адаптації 1985 року.
Прем'єра фільму «Поцілунок Жінки-павука» відбулася на кінофестивалі «Санденс» 26 січня 2025 року, де він отримав загалом позитивні відгуки критиків. Прем'єра в кінотеатрах США запланована на 10 жовтня 2025 року.
У частині сцен Джен постає у новому образі блондинки Інгрід Луни, і в ньому вона сподобалась глядачам.
Шанувальники зазначили, що актрисі дуже йде блонд.
«Вау, блондинка Дженні мені підходить», «Вона як Мадонна, Джин Харлоу і Гвен Стефані», — пишуть вони в коментарях. А дехто порівнює Дженніфер з Мерілін Монро.
Зазначимо, що за кілька днів після публікації у соцмережі трейлеру фільму він зібрав майже 200 тисяч лайків.
Також нагадаємо, що під час недавнього туру Лопес настільки запалювала публіку, що їй навіть пропонували руку і серце.87
