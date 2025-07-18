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«З цим покінчено назавжди»: Дженніфер Лопес отримала пропозицію руки та серця прямо під час концерту

13:56 18 липня 2025
Лопес, фото https://www.instagram.com/p/DILIGhRNAvq/

Світова знаменитість Дженніфер Лопес продовжує тур містами Європи, присвятивши його своєму дню народження. Іноді на цих концертах трапляються дива.

Так, під час одного з виступів співачка отримала пропозицію руки і серця — правда, не від іншої знаменитості, а від одного з фанатів, пишуть ЗМІ.

У розпал одного з концертів у рамках європейського туру незнайомець із натовпу запитав Лопес, чи готова вона вийти за нього заміж.

Актриса відверто зізналася, що зі шлюбами вона зав'язала.

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«Думаю, я з цим покінчила. Я пробувала вже кілька разів», — заявила вона зі сцени з часткою відчаю.

Як відомо, Дженніфер Лопес була одружена чотири рази. Першим її чоловіком став Охані Ноа, кубинський актор та продюсер. До зустрічі з Джей Ло він працював офіціантом. Шлюб виявився недовгим — лише 11 місяців. Наслідки Джен розгрібала ще кілька років: експодружжя судилися, з'ясовували стосунки, мирилися — і так по колу.

Зрештою, Лопес через суд заборонила колишньому чоловікові висловлюватися про їхній шлюб і всіляко очорнювати її. Однак це не зупинило Ноа через роки висловитися про її стосунки з Беном Аффлеком.

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У 2000 році після розриву з P. Diddy Джен вийшла заміж за танцюриста Кріса Джадда, але знову ненадовго — у червні 2001-го вони розлучилися.

З 2004 по 2011 рік Дженніфер була одружена з співаком Марком Ентоні. Від нього вона народила близнюків Емму та Макса.

У 2022 році з другої спроби Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека. Цю історію кохання, що обернулася крахом, знають усі. Через 20 років після першої спроби збудувати сім'ю, Джен і Бен знайшли один одного знову. Здавалося, цього разу все буде інакше. Але не тут було. Через два роки спільного життя почали ходити чутки про розлучення, а вже влітку минулого року знаменитості не приховували розриву.

Подейкували, що для Дженніфер розлучення з Беном виявилося дуже болючим. Не дивно, що тепер вона не поспішає зі шлюбом.

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Але, попри особисті переживання, поп-діва чудово виглядає. Нещодавно вона продемонструвала струнку фігуру в купальнику, чим «запалила» соціальні мережі.

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