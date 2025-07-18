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«З цим покінчено назавжди»: Дженніфер Лопес отримала пропозицію руки та серця прямо під час концерту
Світова знаменитість Дженніфер Лопес продовжує тур містами Європи, присвятивши його своєму дню народження. Іноді на цих концертах трапляються дива.
Так, під час одного з виступів співачка отримала пропозицію руки і серця — правда, не від іншої знаменитості, а від одного з фанатів, пишуть ЗМІ.
У розпал одного з концертів у рамках європейського туру незнайомець із натовпу запитав Лопес, чи готова вона вийти за нього заміж.
Актриса відверто зізналася, що зі шлюбами вона зав'язала.
«Думаю, я з цим покінчила. Я пробувала вже кілька разів», — заявила вона зі сцени з часткою відчаю.
Як відомо, Дженніфер Лопес була одружена чотири рази. Першим її чоловіком став Охані Ноа, кубинський актор та продюсер. До зустрічі з Джей Ло він працював офіціантом. Шлюб виявився недовгим — лише 11 місяців. Наслідки Джен розгрібала ще кілька років: експодружжя судилися, з'ясовували стосунки, мирилися — і так по колу.
Зрештою, Лопес через суд заборонила колишньому чоловікові висловлюватися про їхній шлюб і всіляко очорнювати її. Однак це не зупинило Ноа через роки висловитися про її стосунки з Беном Аффлеком.
У 2000 році після розриву з P. Diddy Джен вийшла заміж за танцюриста Кріса Джадда, але знову ненадовго — у червні 2001-го вони розлучилися.
З 2004 по 2011 рік Дженніфер була одружена з співаком Марком Ентоні. Від нього вона народила близнюків Емму та Макса.
У 2022 році з другої спроби Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека. Цю історію кохання, що обернулася крахом, знають усі. Через 20 років після першої спроби збудувати сім'ю, Джен і Бен знайшли один одного знову. Здавалося, цього разу все буде інакше. Але не тут було. Через два роки спільного життя почали ходити чутки про розлучення, а вже влітку минулого року знаменитості не приховували розриву.
Подейкували, що для Дженніфер розлучення з Беном виявилося дуже болючим. Не дивно, що тепер вона не поспішає зі шлюбом.
Але, попри особисті переживання, поп-діва чудово виглядає. Нещодавно вона продемонструвала струнку фігуру в купальнику, чим «запалила» соціальні мережі.236
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