«Ідеальний час»: як Дженніфер Лопес провела річницю розриву з Беном Аффлеком
Рік тому, 20 серпня 2024 року голлівудська зірка Дженніфер Лопес подала заяву на розлучення з колишнім чоловіком Беном Аффлеком. Тоді ж вона пообіцяла дітям, 17-річним близнюкам Максу та Еммі, що не зламається, а стане сильнішою та кращою.
І, схоже, блискуче виконала обіцянку. Про це пише з посиланням на інсайдера People.
«Вона чудово проводить час цього літа. Їй дуже сподобалося спілкуватися з шанувальниками у всьому світі. Тур Up All Night був приголомшливим. Він дозволив їй зосередитись на чомусь важливому. Вона займається тим, що їй справді подобається», — повідомило джерело.
Видання нагадує, що в середині серпня Джей Ло завершила європейську частину свого турне. Співачка виступила в Іспанії, Туреччині, Польщі, Казахстані. У рамках туру Up All Night 56-річна Лопес відвідала Мадрид, Варшаву, Будапешт та Абу-Дабі, завершивши гастролі на Сардинії в Італії.
Щовечора вона влаштовувала неймовірні шоу, виконуючи такі хіти, як Jenny From the Block та Let's Get Loud, а також професійно справлялася з негараздами під час концертів. В одному з моментів у неї відстебнулася частина костюма, а на концерті в Казахстані прямо на сцені їй довелося скидати з себе коника.
«Це було прекрасне, щасливе та вільне літо… І я хочу тільки одного: щоб ви відчували таку ж радість, яку дарували мені кожен концерт. Люблю вас», — написала Дженніфер в соціальній мережі.
У грудні та січні Джей Ло дасть серію концертів у Лас-Вегасі, яких вже чекають шанувальники.
Показово, що саме в день розлучення, 20 серпня, артистка анонсувала вихід свого нового фільму «Поцілунок жінки-павука», який знімала минулого року у Нью-Йорку, коли вони з Беном переживали важкі часи.
«З того часу вона пройшла довгий шлях, і зараз дуже щаслива та просто вдячна за своє життя», — каже джерело.
У травні в інтерв'ю El País Дженніфер підвела підсумки місяців, які провела після розлучення з Аффлеком.
«Я щаслива, що просунулась на крок далі, ніж рік тому, два роки тому, три роки тому, — сказала вона. — Я пишаюся собою і тим, що змогла допомогти дітям пережити важкі часи, що завдяки цьому вони стали сильнішими та кращими. Отже, саме час вийти і потанцювати, поспівати і добре провести час з усіма. Це ідеальний час».
І з Дженніфер, схоже, не можна не погодитись.
Нагадаємо, що ще одним свідченням того, що зі стресами, пов'язаними з розлученням, покінчено, став яскравий крок Дженніфер Лопес: зараз вона носить сукні, які не наважувалась одягти у 20 років.
Джерело фото: інстаграм jlo
