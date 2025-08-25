41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Не індексація: у кого зростуть виплати з 1-го жовтня

17:57 25 серпня 2025
Соціальна базова допомога

Пенсіонери знають, що зазвичай у березні проводиться індексація, завдяки якій зростають виплати у багатьох людей. В той же час в цьому році частина пенсіонерів може сподіватися на збільшення виплат і в жовтні — але не завдяки індексації, а отриманню базової соціальної підтримки.

Про механізм її дії розповіла заступник директора департаменту Пенсійного фонду України Альона Краснова.

За її словами, з 1 липня в країні стартував експериментальний проєкт — надання базової соціальної допомоги сім'ям з низькими доходами. Щоб отримати такі виплати, малозабезпечені сім'ї мають звертатися до Пенсійного фонду. Перші нарахування учасникам програми почали надходити на рахунки вже з 1 серпня.

Наразі оформити базову соціальну доплату можуть представники чотирьох категорій:

  • малозабезпечені сім'ї;
  • матері-одиначки;
  • багатодітні сім'ї;
  • діти, які не отримують аліменти від батьків.

З 1 жовтня коло отримувачів буде розширено. Звернутися по допомогу зможе будь-яка особа, яка відповідає критеріям, визначеним постановою уряду. При цьому враховуватимуться доходи родини, її матеріальний стан та наявність майна, а розмір виплат визначатиметься індивідуально.

РЕКЛАМА

За словами чиновниці, це може бути пенсіонер із невеликою пенсією, особа працездатного віку, яка не отримує жодного з чотирьох видів державних допомог, а також фактично будь-який громадянин, хто подасть заяву.

Якщо людина не має права на пенсію, вона отримує державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн. Але при зверненні за базовою соціальною підтримкою застосовується базове соціальне значення 4500 грн на одну особу.

«Із цієї суми віднімається 2361 грн, а різниця виплачується щомісяця як базова соціальна допомога. Подавати документи потрібно буде до Пенсійного фонду, починаючи з жовтня,» — пояснила Краснова.

РЕКЛАМА

Станом на середину серпня близько 1500 громадян уже оформили базову соціальну доплату. Усі подані заяви в ПФУ опрацьовуються.

Чиновниця наводить такий приклад: в сім'ї, де чоловік і дружина працюють, на чоловіка виділять 4500 грн, на дружину — 3100, так як вона працездатна. А на дитину — також 4500. Тобто, для розрахунку цієї допомоги буде взято 9 тисяч грн плюс 3100. В цілому — 12100. Тобто, для родини це буде суттєва допомога. Вона буде надаватися щомісяця.


Нагадаємо, що в Україні планують запровадити обов'язкову «другу пенсію»

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів