- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
- 19:51 Яким буде вересень в Україні і коли чекати перші холоди: синоптики здивували прогнозом
- 19:43 «І так по всій лінії бойового зіткнення»: український офіцер про справжню ситуацію на фронті
- 19:21 Топ-5 фатальних помилок водіїв під час миття авто: псують кузов і провокують іржу
- 19:01 Усі діти полеглих захисників отримають місця на бюджеті — гарантія МОН
- 18:41 Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі
- 18:40 Новий коханий Дженніфер Еністон затьмарив Бреда Пітта: друзі в захваті — вона щаслива
- 18:25 Україна посилює атаки на російську енергетику: ЗМІ про наслідки того, як це працює
- 18:10 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 17:57 Не індексація: у кого зростуть виплати з 1-го жовтня
- 17:41 Подарунок для путінських сил: президент Польщі блокує оплату Starlink для України
- 17:24 Роками не виконували вимог: Гаррі й Меган знову зіткнулися з проблемами
Не індексація: у кого зростуть виплати з 1-го жовтня
Пенсіонери знають, що зазвичай у березні проводиться індексація, завдяки якій зростають виплати у багатьох людей. В той же час в цьому році частина пенсіонерів може сподіватися на збільшення виплат і в жовтні — але не завдяки індексації, а отриманню базової соціальної підтримки.
Про механізм її дії розповіла заступник директора департаменту Пенсійного фонду України Альона Краснова.
За її словами, з 1 липня в країні стартував експериментальний проєкт — надання базової соціальної допомоги сім'ям з низькими доходами. Щоб отримати такі виплати, малозабезпечені сім'ї мають звертатися до Пенсійного фонду. Перші нарахування учасникам програми почали надходити на рахунки вже з 1 серпня.
Наразі оформити базову соціальну доплату можуть представники чотирьох категорій:
- малозабезпечені сім'ї;
- матері-одиначки;
- багатодітні сім'ї;
- діти, які не отримують аліменти від батьків.
З 1 жовтня коло отримувачів буде розширено. Звернутися по допомогу зможе будь-яка особа, яка відповідає критеріям, визначеним постановою уряду. При цьому враховуватимуться доходи родини, її матеріальний стан та наявність майна, а розмір виплат визначатиметься індивідуально.
За словами чиновниці, це може бути пенсіонер із невеликою пенсією, особа працездатного віку, яка не отримує жодного з чотирьох видів державних допомог, а також фактично будь-який громадянин, хто подасть заяву.
Якщо людина не має права на пенсію, вона отримує державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн. Але при зверненні за базовою соціальною підтримкою застосовується базове соціальне значення 4500 грн на одну особу.
«Із цієї суми віднімається 2361 грн, а різниця виплачується щомісяця як базова соціальна допомога. Подавати документи потрібно буде до Пенсійного фонду, починаючи з жовтня,» — пояснила Краснова.
Станом на середину серпня близько 1500 громадян уже оформили базову соціальну доплату. Усі подані заяви в ПФУ опрацьовуються.
Чиновниця наводить такий приклад: в сім'ї, де чоловік і дружина працюють, на чоловіка виділять 4500 грн, на дружину — 3100, так як вона працездатна. А на дитину — також 4500. Тобто, для розрахунку цієї допомоги буде взято 9 тисяч грн плюс 3100. В цілому — 12100. Тобто, для родини це буде суттєва допомога. Вона буде надаватися щомісяця.
Нагадаємо, що в Україні планують запровадити обов'язкову «другу пенсію»101
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені