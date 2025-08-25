Не індексація: у кого зростуть виплати з 1-го жовтня

Пенсіонери знають, що зазвичай у березні проводиться індексація, завдяки якій зростають виплати у багатьох людей. В той же час в цьому році частина пенсіонерів може сподіватися на збільшення виплат і в жовтні — але не завдяки індексації, а отриманню базової соціальної підтримки.

Про механізм її дії розповіла заступник директора департаменту Пенсійного фонду України Альона Краснова.



За її словами, з 1 липня в країні стартував експериментальний проєкт — надання базової соціальної допомоги сім'ям з низькими доходами. Щоб отримати такі виплати, малозабезпечені сім'ї мають звертатися до Пенсійного фонду. Перші нарахування учасникам програми почали надходити на рахунки вже з 1 серпня.

Наразі оформити базову соціальну доплату можуть представники чотирьох категорій:

малозабезпечені сім'ї;

матері-одиначки;

багатодітні сім'ї;

діти, які не отримують аліменти від батьків.

З 1 жовтня коло отримувачів буде розширено. Звернутися по допомогу зможе будь-яка особа, яка відповідає критеріям, визначеним постановою уряду. При цьому враховуватимуться доходи родини, її матеріальний стан та наявність майна, а розмір виплат визначатиметься індивідуально.

За словами чиновниці, це може бути пенсіонер із невеликою пенсією, особа працездатного віку, яка не отримує жодного з чотирьох видів державних допомог, а також фактично будь-який громадянин, хто подасть заяву.

Якщо людина не має права на пенсію, вона отримує державну соціальну допомогу у розмірі 2361 грн. Але при зверненні за базовою соціальною підтримкою застосовується базове соціальне значення 4500 грн на одну особу.

«Із цієї суми віднімається 2361 грн, а різниця виплачується щомісяця як базова соціальна допомога. Подавати документи потрібно буде до Пенсійного фонду, починаючи з жовтня,» — пояснила Краснова.

Станом на середину серпня близько 1500 громадян уже оформили базову соціальну доплату. Усі подані заяви в ПФУ опрацьовуються.

Чиновниця наводить такий приклад: в сім'ї, де чоловік і дружина працюють, на чоловіка виділять 4500 грн, на дружину — 3100, так як вона працездатна. А на дитину — також 4500. Тобто, для розрахунку цієї допомоги буде взято 9 тисяч грн плюс 3100. В цілому — 12100. Тобто, для родини це буде суттєва допомога. Вона буде надаватися щомісяця.

