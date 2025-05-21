Приречені на злидні? Чому індексація не рятує пенсіонерів від бідності

Інколи пенсіонери отримують виплати від місцевої влади або благодійників, але головним джерелом їхніх доходів залишається державна пенсія.



При цьому її розмір залежить від середньої зарплати по країні, власної зарплати та стажу. У разі виконання норми за кількістю стажу та з середньою зарплатою у 2025-му можна розраховувати на пенсію у розмірі 5269,9 грн. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

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Для розрахунку пенсії застосовують таку формулу: середня зарплата за три попередні роки * ваш стаж у роках * співвідношення вашої зарплати до середньої * 1%.

Зараз середня зарплата за три попередні роки становить 15 057,09 грн. Це і є база, на основі якої розраховується розмір пенсії.

Видання наводить такий приклад — людина все життя працює на мінімальну зарплату, але до свого 60-річчя має повний стаж (35 років). Мінімальна зарплата становить 8000 грн, це 41,17% середньої зарплати. Припускаємо, що таке співвідношення між мінімальною та середньою зарплатою зберігалося впродовж усіх 35 років.

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У такому випадку пенсію порахують так: 15 057,09 * 41,17% * 35 * 1% = 2169,6 грн.

Ця сума менша за мінімальну пенсію. Тому Пенсійний фонд платитиме такому пенсіонеру 2361 грн (встановлена законом мінімальна пенсія на 2025 рік).

Якщо цей пенсіонер з 35 роками стажу впродовж всього життя отримував середню зарплату, то розмір його виплати буде в кілька разів вищим.

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Пенсію порахують так: 15 057,09 * 100% * 35 * 1% = 5269,9 грн.

А якщо зарплата була вдвічі вищою за середню, то пенсія, відповідно, складатиме вже 10 539,9 грн.

«Якщо вам здається, що це занизька пенсія, то знайте, що насправді з часом ситуація для пенсіонерів буде погіршуватись. Перші кілька років після призначення пенсії її повноцінно не індексують (Верховний суд вважає це незаконним). У результаті інфляція „з'їдає“ реальний розмір пенсій щороку, і з часом виплати стають ще меншими», — пише видання.

Загалом пенсії можуть перераховувати через набуття додаткового стажу (якщо продовжити працювати), у разі досягнення певного віку (вікові доплати) або в межах щорічної індексації (розмір залежить від зростання зарплат та інфляції).

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Але щорічна індексація також не дає змогу утримувати розмір пенсій на одному рівні. Це і є відповідь на питання, чому купівельна спроможність пенсіонера стрімко падає з кожним роком.

Нагадаємо, що навіть відомі українські пенсіонери — такі як Софія Ротару чи Василь Зінкевич — отримують фактично мізерні виплати.

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