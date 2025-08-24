В Україні хочуть запровадити обов’язкову другу пенсію: що запланували в Кабміні

В нашій країні продовжується пенсійна реформа, і одним з її подальших кроків повинно стати запровадження обов'язкової «другої пенсії» — накопичувальної.

ВІДЕО ДНЯ

Це передбачено в Програмі дій уряду, пише Agronews.

За ним, на 2025 рік заплановано низку кроків із проведення реформи. Зокрема:

До 30 вересня.

Подання до Верховної Ради законопроєктів про виплату сум пенсій (а також щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень.

РЕКЛАМА

До 31 грудня.

Подання до Верховної Ради законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення. А крім того, проєктів законів про вдосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав, а також про професійні пенсійні програми.

При цьому, підкреслюється, до кінця 2026 року мають бути вдосконалені механізми обчислення пенсій. Оскільки нині «для 5 млн осіб пенсія становить не менше ніж 4 000 грн».

Наразі в Україні накопичувальна система планується як доповнення до солідарної, а не повна її заміна. Умовно, людина отримуватиме по дві пенсії — одну за рахунок власних накопичень, іншу — за рахунок податків працюючих.

РЕКЛАМА

Тобто, частина зарплати відраховуватиметься на індивідуальний пенсійний рахунок у державному фонді. Ці кошти інвестуватимуться, а коли людина досягатиме пенсійного віку, вона отримуватиме гроші — або у вигляді регулярних виплат, або одноразово. При цьому оскільки такі відрахування будуть обов'язковими, гарантуватиме їх збереження і примноження держава.

Гроші, які збиратимуть у накопичувальних фондах, планують інвестувати в економіку — державні облігації, цінні папери українських компаній тощо. Це з одного боку має захистити внески від інфляції, а з іншого — створити внутрішній довгостроковий ресурс для розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітиці визнали, що запускати повноцінну пенсійну реформу поки що не виходить. Причина — у неможливість знаходження фінансового інструменту для збереження пенсійних накопичень у разі запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook