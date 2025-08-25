Майже доба під обстрілами: ворог б’є по мирному населенню Сумщини

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вже майже добу триває масована атака рф по Сумщині. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади. Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань — пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар, зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, унаслідок чого сталося загоряння. Інформації про постраждалих наразі немає.

За словами керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, ворог продовжує масовану атаку на Сумську громаду.

«Близько опівночі було зафіксовано більше 10 влучань. Є загорання житлових будинків у одному зі старостинських округів громади. Інформація про постраждалих не надходила», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», у Сумах всю добу (особливо вночі) чутно відлуння вибухів з прикордоння. По ньому чи не кожний тиждень б’ють з РСЗВ, ракетами або КАБами. Водночас місто щоденно тероризують ворожі дрони. Їх деренчання, що, як правило, завершується вибухами, стало для сум'ян звичною справою. Про незламних і мужніх сум’ян «ФАКТАМ» розповів власник одного з місцевих телеграм-каналів і відомий волонтер Владислав Михайленко.

