Новий російський дрон-газонокосарка кошмарить Суми: експерт назвав спосіб боротьби з ним

Суми продовжують перебувати під постійними атаками російських окупантів, жертвами чого все частіше стають мирні жителі. І останнім часом удари по місту завдаються російським безпілотником «Італмас», що перетворилося на серйозну проблему.

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Так пише експерт у сфері РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов, за словами якого БпЛА «Італмас» став справжньою бідою для Сум. Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БпЛА і явно перенесуть досвід на інші фронти.

БпЛА «Італмас» вперше почали застосовуватися у 2023 році та виробляються у столиці Удмуртії місті Іжевську, для чого використовується територія однойменного торгово-розважального центру. Сам дрон названий на честь місцевого символу Приуралья — квітки італмас.

Виробником безпілотника стала компанія ZALA (частина концерну «Калашников», що виробляє автомати АК-47), вона також виробляє БпЛА «Ланцет». За заявами росіян, даний дрон створений повністю з російських комплектуючих як дешева заміна «шахедам», має дальність польоту до 200 км та бойову частину з 20−25 кг вибухівки. За характерний звук під час польоту «Італмас» отримав прізвисько «газонокосарка».

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«Через те, що „Італмас“ передає аналогову картинку пілоту, який ним керує, то завадити цьому може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц. Але ми цього не робимо. Може, вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст?» — говорить про слабке місце дрона Сергій «Флеш».

Тим часом, як писали «ФАКТИ», далеко не всі вважають дрони-перехоплювачі найкращим засобом для боротьби з ворожими БпЛА.

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