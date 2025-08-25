- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
На межі можливого: ЗСУ звільнили чотири села на Донбасі
Сили оборони України продовжують звільняти територію України від ворога. Новомихайлівка у Донецькій області була звільнена та зачищена від росіян. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«ГУР і Третій корпус повертають території: Новомихайлівка під контролем українських сил! Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу „Артан“, і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські війська успішно контратакували і зачистили від ворога також села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник атакував 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
«За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», моніторинговий канал DeepState фіксував просування ворога поблизу Торського, Запорізького та Вільного Поля.86
