На межі можливого: ЗСУ звільнили чотири села на Донбасі

Сили оборони України продовжують звільняти територію України від ворога. Новомихайлівка у Донецькій області була звільнена та зачищена від росіян. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«ГУР і Третій корпус повертають території: Новомихайлівка під контролем українських сил! Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу „Артан“, і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські війська успішно контратакували і зачистили від ворога також села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник атакував 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

«За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», моніторинговий канал DeepState фіксував просування ворога поблизу Торського, Запорізького та Вільного Поля.

