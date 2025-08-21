Моніторинговий канал DeepState, який раніше повідомляв про просування росіян в районах Темирівки і Зеленого Гаю, фіксують й просування ворога поблизу Торського, Запорізького та Вільного Поля.

Також монітори констатують, що ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського

Фото DeepState

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про перебіг стабілізаційних захрдів, які здійснюются з 4 серпня в районі Добропілля, де ворог здійснив спробу прориву. На цей час офіційно підтверджена зачистка від ворожих військових шести населених пунктів Донеччини — Сили оборони звільнили Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Також днями повідомлялося про просування підрозділів Сил оборони України на Сумщині — в районах Олексіївки та Юнаківки. Зазначалося, что на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складало від 1 до 2,5 кілометрів.

А військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснював активізацію ворога в районі Херсона, де нещодавно росіяни пошкодили міст, який сполучає один із районів обласного центру з рештою території міста.

У той же час речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначав, що на півдні ворог намагається знищити всю інфраструктуру вздовж Дніпра, щоб створити «мертву зону» без будівель та укриттів.

