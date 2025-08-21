- 10:23 Проти Міжнародного суду, який видав ордер на арешт путіна, запровадили санкції
- 10:01 Ворог захопив п’ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі — DeepState
- 09:43 На Україну насувається холодний фронт: синоптики розповіли, які області накриють грози
- 09:21 ЗСУ влаштували пекло окупантам під Добропіллям і звільнили шість населених пунктів
- 09:16 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 09:01 росія вдарила по Закарпаттю: горить промисловий об’єкт, десятки поранених, повітря отруєне
- 08:44 Наймасштабніший комбінований удар по Україні за останні тижні: вибухи лунали від Львова до Запоріжжя
- 20.08 20:35 Проявляв рішучість та хоробрість: в бою за Україну загинув каменяр із Полтавщини
Ворог захопив п’ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі — DeepState
Моніторинговий канал DeepState, який раніше повідомляв про просування росіян в районах Темирівки і Зеленого Гаю, фіксують й просування ворога поблизу Торського, Запорізького та Вільного Поля.
Також монітори констатують, що ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського
Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про перебіг стабілізаційних захрдів, які здійснюются з 4 серпня в районі Добропілля, де ворог здійснив спробу прориву. На цей час офіційно підтверджена зачистка від ворожих військових шести населених пунктів Донеччини — Сили оборони звільнили Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Також днями повідомлялося про просування підрозділів Сил оборони України на Сумщині — в районах Олексіївки та Юнаківки. Зазначалося, что на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складало від 1 до 2,5 кілометрів.
А військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснював активізацію ворога в районі Херсона, де нещодавно росіяни пошкодили міст, який сполучає один із районів обласного центру з рештою території міста.
У той же час речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначав, що на півдні ворог намагається знищити всю інфраструктуру вздовж Дніпра, щоб створити «мертву зону» без будівель та укриттів.
Фото DeepState30
