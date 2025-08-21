41.06 / 41.57 47.91 / 48.51
Ворог захопив п’ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі — DeepState

10:01 21 серпня 2025
Просування зс рф. Фото DeepState

Моніторинговий канал DeepState, який раніше повідомляв про просування росіян в районах Темирівки і Зеленого Гаю, фіксують й просування ворога поблизу Торського, Запорізького та Вільного Поля.

Також монітори констатують, що ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського

Фото DeepState

Фото DeepState

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про перебіг стабілізаційних захрдів, які здійснюются з 4 серпня в районі Добропілля, де ворог здійснив спробу прориву. На цей час офіційно підтверджена зачистка від ворожих військових шести населених пунктів Донеччини — Сили оборони звільнили Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Також днями повідомлялося про просування підрозділів Сил оборони України на Сумщині — в районах Олексіївки та Юнаківки. Зазначалося, что на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складало від 1 до 2,5 кілометрів.

А військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснював активізацію ворога в районі Херсона, де нещодавно росіяни пошкодили міст, який сполучає один із районів обласного центру з рештою території міста.

У той же час речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначав, що на півдні ворог намагається знищити всю інфраструктуру вздовж Дніпра, щоб створити «мертву зону» без будівель та укриттів.

Фото DeepState

30

