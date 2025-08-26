Дві поразки окупантів на Донбасі та зміна тактики: експерт розповів про наслідки наступу росіян

Після деяких успіхів росіян під Добропіллем у середині серпня на цьому напрямі ЗСУ завдали супротивнику серйозних поразок. Тим самим було виконано одразу два завдання, а ворог почав змінювати тактику, повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Про військову та політичну поразку окупантів, які найбільш активні на Покровському та Лиманському напрямах, повідомляє Генштаб ЗСУ. Особливо важливим населеним пунктом стало місто Родинське у Покровській громаді.

Як зазначає Снєгирьов, російські окупанти не зупиняють наступу в районі Родинського, щоб взяти під свій контроль трасу, що веде до Покровська. Особливо важкі бої йдуть на території шахти, а з огляду на те, що це промзона, ЗСУ вдається тримати позиції, не даючи можливості окупантам просунутися вглиб. Поки ж ворог тисне на Родинське, ЗСУ зуміли локалізувати прорив у напрямку Добропілля.

У середині серпня ворог проник сюди через складний для оборони ландшафт місцевості, просочуючись малими групами без техніки. Так, спершу мала група закріплюється, потім підходить підкріплення, і таким чином відбувається накопичення. Відіграли роль і фактор нестачі особового складу ЗСУ, і повторення помилок, за яких окупанти вдарили у стик підрозділів ЗСУ, що робили вже раніше неодноразово.

Однак під час наступного контрудару ЗСУ армія рф зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Лише за одну добу ворог втрачав по 50 людей убитими та 40 пораненими, а також військову техніку.

Загалом, за даними Генштабу Збройних сил України, безповоротні втрати противника становили 984 особи, тобто практично батальйонно-тактична група збройних сил країни-окупанта. Поранено було близько 355 окупантів. Ще близько 40 російських військовослужбовців захоплені у полон, що посилює позицію української сторони у переговорному процесі для повернення українських військовополонених.

«Акцентую увагу на втратах важкої бронетехніки окупантів: 11 танків знищено. Це свідчить про те, що окупанти спішно змінювали тактику та стратегію ведення бойових дій на Добропільському напрямі», — наголосив експерт.

Раніше російські окупаційні війська практично не використовували у боях важку бронетехніку, а діяли великою кількістю малих штурмових груп по 8−12 осіб. Тепер добре видно комбінований характер атак на позиції Сил оборони України, а кількість знищеної бронетехніки свідчить про збільшені можливості українських безпілотних систем. Слід зазначити, що було знищено вісім бойових броньованих машин, і, що примітно, 112 одиниць авто- та мототехніки.

В результаті успішних дій Сил оборони України було деокуповано низку населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий колодязь.

«Звертаю увагу, що Силам оборони України вдалося зірвати політичну складову наступу російських військ на Добропільському напрямку. Він не випадково збігся з проведенням зустрічі американського президента з російським диктатором, на якій останній намагався використати тактичні успіхи на Добропільському напрямку як аргумент тиску не так на українську, як на американську сторону, намагаючись продавити власне бачення закінчення війни в Україні. Думаю, що задум полягав у тому, що якщо Україна не погодиться на умови росії щодо виведення підрозділів ЗСУ з Донбасу, то ворог все ж таки вирішить це питання, але військовим шляхом», — назвав експерт другу поразку ворога під Добропіллем, цього разу політичну.

За словами Дмитра Снєгирьова, москва хотіла показати, що якщо вона нібито має тактичні успіхи, то може й без США розв'язати питання з повним контролем над Донецькою областю, а отже, й переговори їм не потрібні. Таким чином, росіяни намагалися бити відразу по двох ключових гравцях — по позиції США та блокуванню участі президента України в переговорному процесі, з кінцевою метою — підрив переговорних позицій України. Однак пішло не так, як хотілося окупантам.

«Таким чином, успіхи Сил оборони України на Добропільському напрямку — це насамперед політична складова. Поки що загрози прориву у бік Добропілля немає. Нагадаю, Сили оборони України досягають успіху на кількох напрямках, зокрема, в Донецькій області зачищено шість населених пунктів. Продовжується проведення стабілізаційних дій у напрямку Добропілля. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ», — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», ворог посилює наступальні дії у районі Покровська та Мирнограда.

Фото Telegram/@azov_media

