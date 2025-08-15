«Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога

Інформацію деяких аналітиків про глибокий прорив російських окупантів у напрямку Добропілля у ЗСУ спростували, заявивши, що йдеться про застосування тактики малих штурмових груп. Самі по собі такі прориви не страшні і мають на меті скоріше полегшення окупації Покровська та дипломатичний тиск, вважає військовий експерт Дмитро Снєгірьов. За його словами, на це вказує низка факторів. Також на користь цього говорять і свідчення українських військових, які спростовують заяви аналітичного ресурсу DeepState про стрімке просування ворога на Покровському напрямі.

Експерт нагадав, що, за даними DeepState, ворог просунувся приблизно на 10 км, зайняв низку населених пунктів, і це загрожує швидким падінням Добропілля. Однак у ЗСУ пояснили, що на Покровському та Добропільському напрямках фіксується просування невеликих груп російських військ, близько 10 осіб. Вони змогли пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на картах аналітичні проєкти.

Перекинуті туди підрозділи успішно знищують ворога. Так, за даними телеграм-каналу azov media, корпусом Національної гвардії України «Азов» за 12−13 серпня було ліквідовано 151 окупанта, поранено понад 70 загарбників і взято в полон 8 російських військовослужбовців.

Як зазначає Дмитро Снєгірьов, театр бойових дій змістився на фланги Покровського фронту — у напрямку Мирнограду та Добропілля. Збройні сили росії намагаються вийти до траси в районі населеного пункту Родинське, щоб перерізати єдину асфальтовану дорогу. Незважаючи на складну обстановку на Покровському напрямку і безпосередньо біля міста Покровськ, говорити про те, що російські окупанти вже мають значні тактичні успіхи в Покровську, передчасно.

«Основна проблема для Покровської агломерації (не лише для Покровська) — це не удар прямо в лоб, тобто спроба прориву російською армією позицій Сил оборони України на Покровському напрямі. Російські окупанти діють тактикою малих штурмових груп у кількості від 8 до 12 осіб. Це не розвідувально-диверсійна група (ДРГ) — це тактика малих штурмових груп. Але велика кількість і на вузькій ділянці фронту, крім того, створюється перевага у вогневому ураженні. Це і дозволяє здійснювати тактичне просування в глиб української оборони», — каже експерт про успішність застосування нової тактики окупантами.

Також Дмитро Снєгірьов нагадує, що Покровськ — це велике промислове місто з розвиненою промисловою зоною та дуже щільною міською забудовою. Тому говорити про те, що окупанти вже мають тактичні переваги в Покровську і тим більше створено загрозу падіння міста, не можна. Набагато менший за розміром Часів Яр російські окупанти не можуть взяти протягом півтора року. «Тому, на мою думку, — зазначає Дмитро Снєгірьов, — саме атаки безпосередньо штурмовими групами на Покровськ — це не більше ніж спроба розтягнути оперативні резерви Сил оборони України саме з флангів, де зосереджено основні удари російських окупантів».

Експерт вважає, що інформаційний шум навколо прориву російських ДРГ до Покровська виявився лише відволікаючим маневром, а основне зусилля окупантів було зміщено на правий фланг — у район Мирнограда та Добропілля. Їхньою метою є створення «малого котла», який унеможливив би оборону Покровська. Оскільки штурму міста вони намагаються уникнути, то перейшли до тактики охоплення флангами та спробами взяти під безпосередній контроль шляхи постачання Сил оборони України.

«Не випадково основний театр бойових дій зараз якраз на Мирноградському, Добропільському напрямках, тобто на флангах. Там окупанти намагаються з боку населеного пункту Разіно вийти на безпосередній контроль за трасою в районі населеного пункту Родинське. Це єдина асфальтована дорога, якою Сили оборони України перекидають оперативні резерви та вивозять поранених. І, відповідно, у разі тактичних успіхів окупантів створюється загроза оперативного оточення. Але ще раз наголошу: лише загроза, яка зараз стабілізована», — акцентує Дмитро Снєгірьов.

На думку співрозмовника «ФАКТІВ», інформація про прорив активно поширюється росіянами на тлі підготовки зустрічей Трампа та путіну та заяв американського президента про бажання повернути Україні значні частини території.

«А тепер уявімо, що це інформаційний тиск з боку росії, який показує тактичний успіх. Фактично країна-окупант в особі російського диктатора каже Трампу: «А навіщо нам з тобою домовлятися, якщо ми вже вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області? Через тиждень-два ми вирішимо питання захоплення всієї Донецької області», — пояснює експерт сенс галасу навколо нібито прориву росії під Добрпіллям.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами також заявив про те, що вважає метою російського прориву на Покровському напрямку створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора.

«Говорячи про ситуацію під Покровськом, наголошу, що росіяни намагаються обійти місто з флангів, але в лоб вони його не візьмуть ніколи. Росіяни вже давно діють малими піхотними групами, яких посилають багато, щоби створити перевагу на вузькій ділянці фронту. А враховуючи розтягнутість ліній корпусів та недоукомплектацію особовим складом, відбувається „витік“. Але всі ці повідомлення про прориви на 18 км не відповідають дійсності. Наразі проводяться стабілізаційні дії, щоб виключити подібні сценарії», — наголошує Дмитро Снєгірьов.

Тим часом низка експертів вважають, що наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти російському прориву на цьому напрямі.

