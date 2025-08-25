41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
Україна

Ситуація на сході загострюється: рф проривається до Покровська та Мирнограда — звіт ISW

9:47 25 серпня 2025
Росіяни просунулися біля Мирнограду

У Донецькій області росіяни нещодавно просунулися в районі Покровська в Мирнограда. Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі від Мирнограда.

Додаткових просувань росіян в зоні прориву біля Добропілля американські дослідники війни не фіксують, однак повідомляють, що на цій ділянці фронту росіяни атакували поблизу Нового Шахового, у напрямку Білицького, біля Маяка та Шахового.

Як писали «ФАКТИ», раніше Сили оборони звільнили від росіян чотири села на Донеччині — Михайлівку, Новомихайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Під час звільнення Новомихайлівки, згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Також повідомляється, що Сили оборони України активно атакують ворога в районах Олексіївки та Юнаківки на Сумщині. За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

128

