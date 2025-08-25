Останній тиждень серпня буде дуже сприятливим для п'яти знаків зодіаку. На думку тарологів, день 26 серпня вимагатиме від багатьох знаків уміння тримати себе в рівновазі, приймати виважені рішення та не піддаватися імпульсам.

Овен — карта дня «Правосуддя»

Овни мають шукати баланс між особистим та громадським. Це слушний час для роботи з документами, укладання угод та вирішення юридичних питань. В особистому житті доведеться відновлювати довіру. Слід контролювати емоції, лише факти та здоровий глузд допоможуть уникнути помилок та конфліктних ситуацій. День покаже, як ви вмієте тримати себе в руках.

Телець — карта дня «Сонце»

На Тельців чекає успіх, визнання та можливість отримати заслужені результати. День підходить для презентацій, переговорів та творчих проєктів. В особистому житті оптимізм допоможе легко подолати невеликі труднощі. Вам варто ділитися своїм гарним настроєм та підтримкою з оточенням, це віддасться.

Близнюки — карта дня «Самітник»

Близнюкам доведеться розбиратися зі своїми внутрішніми проблемами, шукати відповіді у собі. У професійній сфері краще зайнятися плануванням та аналізом. Особливо важливо слухати свій внутрішній голос, а не покладатися лише на поради. Іноді саме у тиші народжуються правильні рішення.

Рак — карта дня «Імператор»

Ракам доведеться брати на себе відповідальність. У роботі виявити твердість та лідерські якості. Навколишні покладатимуться на вашу надійність. В особистому житті варто зберігати гармонію та оточити теплом близьких людей. Надмірний контроль може спричинити опір. Виявіть мудрість і дипломатію, а також уміння керувати ситуацією та повагу до інших.

Лев — карта дня «Зірка»

Леви на шляху до досягнення мети. Це сприятливий час для започаткування нових проєктів або постановки довгострокових завдань. Важливо довіряти своїй інтуїції. Навіть якщо результат поки що не очевидний, ваші кроки наближають вас до успіху. День допоможе вам відновити сили та набути гармонії.

Діва — карта дня «Вежа»

Діви на порозі нового. День може принести несподівані зміни та руйнування старих ілюзій. Події можуть розвиватися різко і вимагатимуть швидкості прийняття рішень та гнучкості. Карта вказує на звільнення від непотрібного та створення простору для нового. Важливо не чинити опір змінам, а приймати їх як необхідний етап.

Терези — карта дня «Колесо Фортуни»

На Терезів чекають зміни. Важливо не прогаяти нові можливості, які пропонує доля. Будьте уважні до нових пропозицій чи зустрічей, які відкривають перспективи. Важливо зберігати гнучкість та готовність до змін. День може стати початком нового етапу, якщо ви будете відкриті новому.

Скорпіон — карта дня «Повішений»

Скорпіонам потрібно зупинитися і поглянути на ситуацію під іншим кутом і переосмислити те, що відбувається. Затримки у бізнесі чи роботі краще сприймати як шанс для аналізу та підготовки. В особистому житті для гармонії важливі компроміси і навіть жертви. Важливо не поспішати та дозволити подіям розвиватися своїм ходом. Іноді саме пауза відкриває шлях до правильних рішень.

Стрілець — карта дня «Сила»

Для Стрільців прояв м'якості та терпіння дасть кращий результат, ніж агресія чи тиск. У роботі можливі ситуації, де доведеться виявити дипломатичність та наполегливість. В особистому житті потрібна підтримка близьким та вміння зберігати спокій. Важливо уникати імпульсивних рішень та довіряти внутрішньому голосу. Якщо виявите витримку, зможете впоратися з будь-якими труднощами.

Козоріг — карта дня «Імператриця»

На Козорогів чекає на день плідних справ. У професійній сфері ваші ідеї будуть підтримані. Важливо приділити увагу дому, сім'ї та створенню затишку. Навчіться бачити красу у простих речах та цінувати те, що вже є.

Водолій — карта дня «Мир»

Водолії на етапі завершення розпочатих проєктів. Останній ривок, щоб довести розпочаті справи до кінця і відчути задоволення. У роботі можливий успішний фінал проєктів чи визнання ваших заслуг. Варто також задуматися про нові цілі та горизонти. Важливо зберігати подяку за те, чого вдалося досягти, і сміливо рухатися вперед.

Риби — карта дня «Диявол»

Рибам доведеться справлятися з внутрішніми слабкостями та спокусами. Можуть виявитися залежності чи ситуації, де легко піддатися чужому впливу. У професійній сфері варто уникати сумнівних пропозицій чи обіцянок, які видаються надто привабливими. Особливо важливо зберігати ясність розуму та аналізувати свої мотиви. День стане уроком зрілості та відповідальності.

Про те, кому доля готує прорив у коханні, кар'єрі та фінансах, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

