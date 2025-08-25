Подарунок для путінських сил: президент Польщі блокує оплату Starlink для України

Польща, яка нещодавно запровадила нові правила в’їзду для українців, змінює принципи допомоги українським біженцям, а також не зможе платити за Starlink для України.

Міністр цифровізації республіки Польща Кшиштоф Гавковський повідомив, що через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги для українських біженців Україна може залишитися й без оплаченого Starlink.

«Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив рішення президент», — написав Гавковський.

Він також закликав президента Польщі «припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби».

«Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», — зазначив міністр.

Нагадаємо, інтернет від Starlink, яким користується Україна, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близько $ 50 млн на рік.

За два роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Польща виділила загалом 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів супутникового зв'язку Starlink і оплату їхньої роботи.

У лютому цього року повідомлялося, що Польща знову закупила для України термінали Starlink, а також пообіцяла і надалі платити за супутниковий інтернет для України.

Раніше проблеми зі Starlink в Україні були через Ілона Маска. В Польщі хотіли шукати альтернативу, після того, як мільярдер заговорив про відключення доступу до системи.

