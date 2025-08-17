Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців

Польща, в якій перебуває більшість українських біженців, оновила фінансові правила для в’їзду українців. Сума фінансування залежить від тривалості запланованого перебування.

Про це повідомляє Migrant info.

Тепер під час перетину кордону потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому:

На проживання:

- до 4 днів — 300 злотих;

- понад 4 дні — 75 злотих за кожен день.

На зворотний квиток:

- 200 злотих — подорож у сусідні країни;

- 500 злотих — інші країни ЄС;

- 2 500 злотих — країни поза ЄС.

Також Прикордонна служба має право вимагати від іноземця надати підтвердження дійсного туристичного медичного страхування на суму не менше 30 000 євро, оформлене в компанії, що відповідає відповідним критеріям.

Обов'язок оформити страховку, дійсну на весь період запланованого перебування в Польщі, стосується також іноземців, які подають заяву на отримання візи з метою працевлаштування. Раніше такі люди могли оформити страховку, дійсну до дати отримання медичного страхування у зв'язку з працевлаштуванням.

Але іноземці не завжди повинні доводити, що вони мають фінансові кошти для оплати свого перебування. Зокрема, вони звільняються від цього обов'язку, якщо перетинають кордон на підставі:

- візи, виданою з метою виконання роботи,

- візи з метою користування правами, пов'язаними з Картою поляка,

- карти перебування.

Якщо іноземець в'їжджає на територію Польщі з метою вступу або продовження освіти, він повинен мати фінансові кошти у розмірі не менше 1270 злотих на перші 2 місяці запланованого перебування.

Нагадаємо, у Польщі закривають притулки для українських біженців.

