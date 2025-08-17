- 16:24 Карма не забарилась: генерал рф втратив руку та ногу після удару ЗСУ
- 16:22 Мати Меган Маркл відверто розповіла про найважчі моменти, які вона пережила з донькою
- 16:12 Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу
- 15:23 Хочуть викликати страх та хаос: Норвегія звинувачує росію в нападі на дамбу
- 15:05 Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт
- 14:58 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:22 Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою: європейські лідери після саміту на Алясці виступили із заявою
- 14:05 Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців
- 13:36 Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку
- 13:21 Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: скільки доведеться заплатити за газ та електроенергію
- 13:06 Пекло у Мелітополі: ГУР знищив склад боєприпасів і десятки окупантів
- 13:00 Кривавий напад у Харкові: чоловік порізав поліцейського та трьох військових
Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців
Польща, в якій перебуває більшість українських біженців, оновила фінансові правила для в’їзду українців. Сума фінансування залежить від тривалості запланованого перебування.
Про це повідомляє Migrant info.
Тепер під час перетину кордону потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому:
На проживання:
- до 4 днів — 300 злотих;
- понад 4 дні — 75 злотих за кожен день.
На зворотний квиток:
- 200 злотих — подорож у сусідні країни;
- 500 злотих — інші країни ЄС;
- 2 500 злотих — країни поза ЄС.
Також Прикордонна служба має право вимагати від іноземця надати підтвердження дійсного туристичного медичного страхування на суму не менше 30 000 євро, оформлене в компанії, що відповідає відповідним критеріям.
Обов'язок оформити страховку, дійсну на весь період запланованого перебування в Польщі, стосується також іноземців, які подають заяву на отримання візи з метою працевлаштування. Раніше такі люди могли оформити страховку, дійсну до дати отримання медичного страхування у зв'язку з працевлаштуванням.
Але іноземці не завжди повинні доводити, що вони мають фінансові кошти для оплати свого перебування. Зокрема, вони звільняються від цього обов'язку, якщо перетинають кордон на підставі:
- візи, виданою з метою виконання роботи,
- візи з метою користування правами, пов'язаними з Картою поляка,
- карти перебування.
Якщо іноземець в'їжджає на територію Польщі з метою вступу або продовження освіти, він повинен мати фінансові кошти у розмірі не менше 1270 злотих на перші 2 місяці запланованого перебування.
Нагадаємо, у Польщі закривають притулки для українських біженців.298
Читайте нас у Facebook
Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня