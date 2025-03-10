Може знадобитися альтернатива Starlink в Україні: про що заявили у Польщі

Польща, яка оплачує українські інтернет-послуги Starlink, може шукати альтернативу, якщо компанія Ілона Маска виявиться «ненадійною», заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський після того, як мільярдер заговорив про відключення доступу до системи, пише The Guardian.

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Starlink забезпечує важливе підключення до Інтернету для України та її військових. Джерела, обізнані з цим питанням, повідомили Reuters у лютому, що учасники переговорів із США, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, висунули ймовірність припинення доступу країни до послуги.

Маск заявив на своїй платформі соціальних мереж X, що «вся лінія фронту в Україні впаде, якщо я вимкну Starlink». Він сказав, що його «нудить через роки бійні в глухому куті».

Уряд США вже скасував доступ до деяких супутникових знімків для України та призупинив обмін розвідданими, посилюючи тиск на Київ, оскільки Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни, яка триває вже четвертий рік після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

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«Starlink для України оплачує польське міністерство цифровізації — це близько 50 мільйонів доларів на рік, — написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на X. — Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників».

Акції франко-британського супутникового оператора Eutelsat зросли на 650% протягом тижня, що закінчився 7 березня, через припущення, що компанія може замінити Starlink у наданні доступу до Інтернету в Україні. Наступного дня акції знизилися, підвищившись за тиждень приблизно на 380%, повідомляє Reuters.

У лютому Польща заявила, що продовжить сплачувати українську підписку Starlink, незважаючи на те, що джерела заявляли, що США можуть розглянути можливість її скорочення.

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У свою чергу американський мільярдер Ілон Маск 9 березня заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України. Про це він написав у своїй соцмережі X (Twitter).

Він додав, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, бо окупанти можуть заглушити всі інші комунікації.

«Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали. Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету», — зазначив він.

Раніше публікували допис Ігоря Луценка про те, що країна номер один за впливом на нашу війну — Китай. США — на другому, зі значним відривом. Це реальність, яку не всі ще усвідомили.

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