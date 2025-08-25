- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
Топ-5 фатальних помилок водіїв під час миття авто: псують кузов і провокують іржу
В Україні заборонено мити автомобілі в громадських місцях, таких як двори, вулиці, парки, лісопаркові зони. Автомобіль можна мити на спеціалізованих автомийках. Самостійно водій може помити авто в місцях, де це дозволено правилами місцевого самоврядування. Але не для всіх це проста справа.
Неправильний догляд за авто часто призводить до появи подряпин, втрати блиску та навіть корозії, нагадує SUVNews.
Експерти назвали 5 найпоширеніших помилок під час мийки автомобіля, які варто уникати.
Не можна мити машину під прямим сонцем — сонячні промені висушують воду ще до того, як ви встигнете протерти машину. На кузові залишаються плями та розводи.
Звичайні губки швидко накопичують пісок і бруд, які діють як абразив. Це призводить до мікроподряпин на лаку. Краще користуватися мікрофіброю або спеціальними рукавицями для мийки.
Не підійде для миття машини пральний порошок, засіб для посуду — вони знищують захисний шар фарби, роблять покриття більш вразливим до іржі. Потрібно використовувати тільки автомобільну хімію.
Якщо помити лише видимі частини кузова, то під арками та знизу залишиться сіль і бруд, які найшвидше руйнують метал. Після зими або поїздок бездоріжжям обробка днища та арок обов’язкова.
Не можна протирати пил сухою ганчіркою, аби швидко «освіжити» вигляд. Це створює подряпини й пошкоджує лак.
Нагадаємо, в Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями.52
