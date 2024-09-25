Отримаєте 1700 грн штрафу: де водіям заборонено мити чи ремонтувати свої автомобілі

В Україні поки ще не почав діяти закон про обмеження для водіїв у віці «60+», але правоохоронці стали ретельніше стежити за виконанням іншого законодавства, яке стосується людей за кермом.

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Йдеться, зокрема, про порушення Державних стандартів у сфері благоустрою, пише спеціалізоване автомобільне видання.

Так, стаття 152 Кодексу Украї́ни про адміністративні правопорушення (КУпАП) забороняє автовласникам проводити обслуговування, ремонт або миття їхніх транспортних засобів на вулицях чи інших громадських місцях. І вже є перші рішення по застосуванню цього закону.

Підставою для застосування штрафу стало те, що водій припаркував транспортний засіб на тротуарі, чим порушив Правила благоустрою у місті.

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«Відповідно до ст. 152 КУпП порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — йдеться у рішенні суду.

Винятком може стати ситуація, коли все це робиться в спеціально відведеному для цього місці або якщо машина зламалася в дорозі. В іншому разі дії автомобіліста кваліфікуються як порушення правил благоустрою.

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Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів або від 850 до 1700 гривень.

Також нагадаємо, що за кордоном українські водії можуть «попасти» на штраф в 135 євро, якщо не будуть знати, що означає новий знак, який з’явився на дорогах ЄС.

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