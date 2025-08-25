- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
Яким буде вересень в Україні і коли чекати перші холоди: синоптики здивували прогнозом
В останні дні серпня в Україні очікується нестійка погода. Зокрема, 26 серпня у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У столиці протягом дня очікується лише +16 градусів й сильний вітер та дощ.
За її прогнозом, в Україні завтра загалом дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України — без опадів.
Вночі холодно — +7…+12 градусів, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4.+8 градусів.
Протягом дня вівторка на півночі +14…+18 градусів, на півдні +23…+27 градусів, на решті території України +18…+22 градуси.
Потепління очікується лише з 30 серпня.
За інформацією Укргідрометцентру, у вересні середня місячна температура передбачається +13…+18°градусів, у Карпатах +11…+12°.
Місячна кількість опадів очікується 37−76 мм, в Карпатах 74−106 мм, що в межах (80−120%) норми.
Метеорологи також зробили аналіз режиму погоди у вересні в Україні за минулі роки. Згідно з їхніми спостереженнями, середня місячна температура вересня складає +13…+17 °, у південній частині місцями +18…+ 20 °, у гірських районах +9…+15 °.
Абсолютний мінімум температури був зафіксований на рівні — 1. — 8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0… +1 °, у Криму до +5,5 ° тепла.
Абсолютний максимум температури у вересні був на рівні +30,7…+38,8 °, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями +24,3…+36,0°.
За прогнозом завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабухи, середня температура вересня 2025 року очікується на 1 °C вище за кліматичну норму. Місяць, ймовірно, буде прохолоднішим, ніж у 2023−2024 роках, коли середня температура перевищувала норму на 3−4 °С, а в окремі дні стовпчики термометра досягали +30…+35 °С. У першій половині місяця ще можливі літні температури, але ночі стануть відчутно прохолодними. Аномалій у місячній кількості опадів не прогнозується.57
