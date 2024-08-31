Літо затримається в Україні у вересні, але під кінець першого місяця осені можливі заморозки

Вересень є перехідним місяцем від спекотного літа до осені, якому властива загальна тенденція зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та поступова перебудова синоптичних процесів. Середньомісячна температура повітря на території України зазвичай становить +13…+17 °С, у південній частині місцями +18…+20 °С, у гірських районах +9…+15 °С, розповідає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Найбільш високі зареєстровані температури сягали в окремі роки +33,0…+33,8 °С, у гірських районах (за винятком Чернівецької області) місцями +24…+32 °С; абсолютний мінімум вересня становить −1…−8 °С, на півдні Херсонської та Запорізької областей місцями 0…+1 °С, у Криму до +5,5 °С. Заморозки у повітрі відзначаються зазвичай у другій та третій декадах місяця; у Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях — у першій декаді. Середньомісячна кількість опадів становить 37 — 74 мм, у південній частині локально 28 — 34 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях місцями 77 — 108 мм, у високогірній частині Карпат 126 -130 мм», — йдеться у повідомленні.

За прогнозом Кібальчича, у нинішньому році атмосферні умови над Європою складаються таким чином, що у першій половині вересня характер погоди в нашій країні очікується по-справжньому літнім. На більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску, яка вже тривалий час простежується над Верхньою та Середньою Волгою. Збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномально теплої, сонячної та сухої погоди принаймні до середини вересня.

«Циклонічна діяльність і атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами Балканського півострова, над акваторією Чорного моря в районі Туреччини, Кавказу та Піренейського півострова. Тут очікуються зливи з грозами та поривчастим вітром. Завдяки впливу циклонічності над Чорним морем, у південній половині України, у Приазов'ї та Криму порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та у супроводі гроз. Враховуючи очікувані циркуляційні особливості атмосфери, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені (коли середньодобова температура стійко опускається нижче +15 °С) відбудеться не раніше третьої декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця. Таким чином, середньомісячна температура повітря на переважній частині України передбачається в межах +15…+20 °С, у Карпатах +13…+14 °С, що приблизно на 1,5 — 2 °C вище за кліматичну норму», — розповідає Кібальчич.

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Після 13 — 16 вересня в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми. У процесі похолодання зросте ймовірність опадів, однак у більшості областей їхня кількість виявиться недостатньою. Прогнозована кількість опадів за місяць становитиме в межах 25 — 65 мм, в Карпатах 90 — 120 мм, що на 10 — 30% нижче за норму, на півдні та у Карпатах близько норми.

«Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня переважно у північно-західних областях (особливо, на Поліссі), а також у високогірній частині Карпат», — прогнозує метеоролог.

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Раніше «ФАКТИ» писали, яка погода чекає на українців у ці вихідні.

Зазначимо також, що вересень не лише принесе зміну погоди, а й готує серйозні випробування для чотирьох знаків зодіаку.

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