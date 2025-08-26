«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Поки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК «Нафтогаз України».

В той же час з наближенням опалювального сезону і збільшенням кількості боржників НАК «Нафтогаз України» змушений робити більш жорсткими правила для тих, хто не платить за блакитне паливо — включно до відключення їм постачання газу. Про це повідомляє журналістка Ірина Полякова у YouTube.

За її словами, ціна за тарифним планом «Фіксований» залишається незмінною — 7,96 грн. за кубометр до 30 квітня 2026 року. Цією пропозицією користується понад 98% домогосподарств.

В той же час постачальник вводить нові правила для боржників: тепер достатньо прострочити платіж всього за один місяць, щоб оператор розпочав процедуру відключення. Причому сума заборгованості не має значення — може бути навіть 40−50 гривень. Зокрема, «Нафтогаз» має право припинити постачання через 10 днів після дати, зазначеної у рахунку.

Особливу увагу приділяють оплати послуг розподілу газу. Саме ці квитанції найчастіше спричиняють відключення в регіонах. Терміни залишаються незмінними:

за розподіл газу — до 20 числа кожного місяця,

за сам газ — до 25 числа наступного місяця.

Обов'язкове попередження

За законом споживач повинен отримати письмове повідомлення щонайменше за 10 днів до відключення із зазначенням суми боргу та дати припинення подачі. Після відключення абонент зобов'язаний не лише сплатити борг, а й оплатити послуги підключення. У середньому це від 600 до 1500 грн, а в деяких випадках ще більше.

Субсидії та обмеження

Субсидія покриває лише соціальну норму споживання:

опалення — 4 кубометри на 1 кв. м,

готування та підігрів води — 10,5 кубометра на людину.

Для сім'ї із чотирьох чоловік це становить 401 кубометр газу на місяць опалювального періоду. Все понад норму доведеться оплачувати самостійно.

«Тож резюмую, — говорить журналістка. — Відтепер:

неважливо — яким є розмір боргу за газ;

важливо — чи є порушення граничних термінів оплати;

надважливо — чи не ігнорує споживач попередження про відключення. Тому будьте уважними, адже від цього залежать не тільки ваш комфорт, а ще й ваші гроші".

Раніше «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку.

