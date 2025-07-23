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Клуб споживачів

Чи можуть боржнику відключити газ за умов воєнного стану і що має зробити постачальник

15:51 23 липня 2025
Перед відключенням від газу компанія повинна попередити споживача, фото з відкритих джерел

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Зараз ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК «Нафтогаз України». Але навіть під час воєнного стану газ можуть відключити за борги.

Газопостачальні компанії можуть це зробити лише за чітко визначених умов, нагадує адвокат Юрій Айвазян, передає «На пенсії».

За його словами, будь-який постачальник газу, в тому числі й «Нафтогаз», мають право припинити подачу газу, якщо споживач має прострочений борг.

Перед відключенням постачальник зобов’язаний попередити свого клієнта письмово за 10 днів до відключення. Тобто дати термін для погашення боргу.

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У попередженні мають бути зазначені: сума заборгованості, підстава для припинення постачання та дата, з якої газ можуть відключити.

Якщо споживач не може сплатити борги протягом цих десяти днів, він повинен укласти договір реструктуризації й погашати борг частинами.

Якщо ж постачальник незаконного відключив споживача від подачі газу, то можна:

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- подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

- звернутися до уповноваженого з прав споживачів чи органу місцевого самоврядування.

- подати позов до суду на постачальника.

Нагадаємо, нещодавно компанія «Нафтогаз України» нагадала, що деяким споживачам газу необхідно оновити свої персональні дані. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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