Хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку — пояснення ПФУ
В Україні пенсіонери мають низку пільг, включно з правом не оплачувати комунальні послуги.
Про це пише видання «На пенсії» з посиланням на пояснення Пенсійного фонду України.
Йдеться в першу чергу про людей, які пропрацювали у сільській місцевості за певними спеціальностями та мають дохід менше ніж 4 240 грн на місяць. Для отримання пільги потрібно підтвердити свій стаж і місце проживання та оформити пільгу через Пенсійний фонд України (ПФУ).
Зокрема, право на повну компенсацію вартості комунальних послуг, твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали щонайменше три роки та на момент виходу на пенсію обіймали одну з таких посад:
- педагогічний працівник;
- медичний або фармацевтичний працівник;
- спеціаліст із захисту рослин;
- працівник музею, бібліотеки чи іншого закладу культури.
Пільга діє лише за умови, що людина проживає в сільській місцевості й середньомісячний дохід її сім’ї не перевищує 4 240 гривень на одну особу. Щоб скористатися правом на 100% знижку, пенсіонеру потрібно подати до Пенсійного фонду або через портал Дія заяву та документи, що підтверджують місце проживання і право на пільгу.
Також необхідно надати довідку від колишнього роботодавця чи органу місцевого самоврядування, засвідчену записами у трудовій книжці. Пільга надається з місяця звернення та діє протягом 12 місяців, але не довше, ніж до кінця календарного року. Вона поширюється лише на самого пенсіонера, а не на членів його сім’ї.
Нагадаємо, міністр соцполітики Денис Улютін розповів, які зміни планує запровадити уряд, щоб змінити логіку виходу на пенсію і зберегти кошти українців.102
