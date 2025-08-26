«Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України», — Роман Шрайк

Відомий блогер Роман Шрайк, який нещодавно поділився своєю думкою, чому президент Трамп не посилює санкції проти росії, впевнений, що завдання путіна зараз — отримати Донецьку область, щоб продати своєму населенню «досягнення цілей сво»

«Всього пару тижнів тому в соцмережах активно обговорювали, які території ми мінятимемо на які, — пише Шрайк.

І коли я писав, що ви обговорюєте нісенітницю, Путін поки що нічого такого не пропонує, мене лайкали, але продовжували вирішувати, що ж ми можемо виміняти :)

Після зустрічі в Анкориджі ця тема раптово зникла з чатів, але дещо я обговорив би.

Є протилежна помилка, яку зазвичай вимовляють тоном дорослого, який пояснює дітям великі істини:

— Ви маєте розуміти, що Путіну потрібна вся Україна, на менше він не погодиться.

Це не так. Вже не так. Путін хотів здобути всю Україну. Якби не хотів і не вірив, що може — не почав би вторгнення. Але зараз 2025 рік, і хоч би яким упоротим здавався Путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території нашої країни.

Ще у вересні 2022 року я написав пост «Чотири війни Володимира Путіна». Там розповідається, як реальність змінювала домагання Путіна, і йдеться, що зараз іде «третя» війна — війна за південь та Донбас.

Так ось — минуло три роки, а війна так само йде за південь і Донбас.

І мені здається, що Путін «мигнув», порушивши блеф, коли повідомив Трампу, що Україна має віддати йому Донецьку область. Імхо, це і є його завдання-мінімум на цей момент.

Тобто він внутрішньо вже погодився з тим, що захоплення Донбасу можна подати як «досягнення цілей СВО».

Причому це не означає, що доки Донбас не буде захоплено повністю, Путін не зупиниться. Його претензії можуть знову змінитись, змістившись у бік реальності.

Наприклад, якщо Донецька область ще не буде захоплена, наступ загрузне, а ресурсна «точка П» вже буде близькою. Особисто я на такий сценарій і розраховую.

Підсумовуємо:

1) Фініш не такий близький, як думали ті, хто сподівався на зустріч Трампа з Путіним.

2) Але й не такий далекий, як думають ті, хто вважає Путіна інфернальним маніяком".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що зустріч Трампа та путіна Алясці пройшла для путіна чудово. А Україні та світу загалом треба готуватися до тривалої війни.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

