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«Трамп — максимально егоцентричний дурень з нездоровою тягою до путіна… Все це було ясно ще 8 років тому», — Роман Шрайк
«Трамп — ексцентричний і максимально егоцентричний дурень з нездоровою тягою до автократів (насамперед до путіна), — пише Роман Шрайк. — Цієї характеристики достатньо для пояснення всієї дичини, що відбувається.
Все це було ясно ще 8 років тому, коли класичні республіканці, які намагалися працювати в його адміністрації, жахнулися побаченого/почутого і почали розповідати про перманентну е… нину.
Усі ці «розуміння світоустрою, як у шестикласника», розповіді як Трамп поспішав на зустріч із путіним тощо.
Не треба до описаної характеристики щось додумувати. І тоді не довелося б перед вступом Трампа на посаду вірити, що він завалить нас зброєю і введе СПРАВЖНІ санкції проти росії.
І, навпаки, так само безглуздо вважати його «російським агентом».
Чи може Трамп у якийсь момент психанути «через нерозділене кохання» і ввести санкції проти росії?
Може.
Але поки що це не проглядається".
Фото — скріншот
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