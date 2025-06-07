«Трамп — максимально егоцентричний дурень з нездоровою тягою до путіна… Все це було ясно ще 8 років тому», — Роман Шрайк

Американський президент Дональд Трамп заявляє про бажання припинити війну в Україні, проте не хоче посилювати тиск на путіна, мабуть, розраховуючи, що на великі поступки піде саме наша країна. Під час лютневого скандалу в Овальному кабінеті він заявляв українському президенту Володимиру Зеленському, що Україна не має карт. У той же час він несхвально поставився до того, що такі «карти» були пред'явлені — у вигляді операції «Павутина», коли Україна вдарила по російській стратегічній авіації . Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи змінилася його думка про «українські карти» після цієї операції, Трамп заявив, що удари надали путіну «привід влаштувати їм пекельне бомбардування». «Це те, що мені не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: «Ну все, тепер буде удар», — заявляв американський лідер. Позицію Дональда Трампа прокоментував відомий блогер Роман Шрайк, який відзначив його «потяг» до господаря кремля.

«Трамп — ексцентричний і максимально егоцентричний дурень з нездоровою тягою до автократів (насамперед до путіна), — пише Роман Шрайк. — Цієї характеристики достатньо для пояснення всієї дичини, що відбувається.

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Все це було ясно ще 8 років тому, коли класичні республіканці, які намагалися працювати в його адміністрації, жахнулися побаченого/почутого і почали розповідати про перманентну е… нину.

Усі ці «розуміння світоустрою, як у шестикласника», розповіді як Трамп поспішав на зустріч із путіним тощо.

Не треба до описаної характеристики щось додумувати. І тоді не довелося б перед вступом Трампа на посаду вірити, що він завалить нас зброєю і введе СПРАВЖНІ санкції проти росії.

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І, навпаки, так само безглуздо вважати його «російським агентом».

Чи може Трамп у якийсь момент психанути «через нерозділене кохання» і ввести санкції проти росії?

Може.

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Але поки що це не проглядається".

Фото — скріншот

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