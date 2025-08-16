«Зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула», — Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, коментуючи зустріч Трампа та путіна Алясці, вважає, що Україні та світу в цілому потрібно готуватися до гіршого

«Після зустрічі на Алясці краще не буде, — пише він у соцмережі.

Якщо хтось очікував від зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці якогось прориву, то це приблизно ті ж люди, які щиро вірили, що 47-й президент США зможе зупинити війну за 24 години. Але, за підсумками зустрічі, не тільки ми не побачили результату, а й передумови погіршення загальної ситуації й ось чому.

Те, що зустріч матиме нульовий ККД, я невпинно повторював останній тиждень, але не уточнював, нульовий ККД для всього цивілізованого світу, а ось для самого путіна та всіх тоталітарних режимів якраз навпаки.

Рівнем зустрічі, з червоною килимовою доріжкою, рукостисканнями, усмішками та комплементами, путіна легалізували, а точніше, легалізували його воєнні злочини. Дональд Трамп продовжив відкривати свою скриньку з демонами, деякі з яких вже мали можливість вилетіти ненадовго — Кашмір і Філіппінське море.

Подібні путіну і сам путін наочно переконалися в тому, що за кровопролиття і злочини вас не заарештовуватимуть або каратимуть ізоляцією, санкціями, поліцейською місією, а з вами будуть домовлятися, стелити перед вами червону килимову доріжку, витрачати на вас гроші американських платників податків.

Цієї ночі тоталітарні режими вкотре побачили слабкість того, кого раніше можна було називати світочем демократії, а сьогодні аморфним, заокеанським партнером.

Зустріч пройшла чудово — для путіна, який продовжить кровопролиття в Україні, не планувавши в принципі його припиняти, але з ще більшою запопадливістю та переконаністю у своїй безкарності. Будь-яке перемир'я — крок до ще більш запеклої та кровопролитної війни.

Саме відсутність наслідків, якихось дієвих, за останні пів року, призводять до того, що диктатури, відчуваючи слабкість Дональда Трампа, все сміливіше виявлятимуть силу. Безкарність та відсутність відповідальності за злочини — найгірша риса сучасного світу.

Зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула. Краще не буде. Далі буде лише гірше".

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров з приводу зустрічі на Алясці вважає, що «Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя» .

