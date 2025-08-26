9000 гривень соцдопомоги за умови навчання та роботи, а нелегалам 5 років в’язниці: у Польщі готують законопроєкт про українських біженців

Серпень став періодом неоднозначних заяв і дій влади Польщі. Так, слідом за зміною правил в'їзду до країни її президент Кароль Навроцький вимагав змінити законопроєкт, що безпосередньо стосувався українських біженців, у бік його посилення.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє польське видання Interia Wydarzenia, зазначаючи, що глава держави ветував готовий законопроєкт, особливо відзначивши пункт про допомогу українським біженцям, і додавши низку інших зауважень. На доопрацювання документа Кароль Навроцький дав парламенту Польщі 2 тижні.

Каменем спотикання для президента Польщі стала програма Rodzina 800+, а саме державна програма фінансової підтримки сімей, яка передбачає щомісячну виплату 800 польських злотих (9072 гривні) на кожну дитину, яка не досягла 18 років. Програма була запущена для поліпшення демографічної ситуації в країні і поширюється зокрема й на українських біженців з дітьми, які перебувають у Польщі. З 1 червня, умови програми для українців були змінені — тепер дитина зобов'язана навчатися в польському навчальному закладі, у разі ж порушення цієї умови виплати припиняються.

Президент Польщі Кароль Навроцький, як повідомляють польські ЗМІ, заявив, що допомога має надаватися біженцям, які беруть на себе обов'язок працювати, зажадавши внести цей пункт до законопроєкту. Цю умову глава держави пояснив соціальною справедливістю, за якої поляки у своїй країні повинні мати як мінімум рівні права з українцями.

РЕКЛАМА

У лютому за даними польської влади в країні проживали близько 1,5 млн українців.

Крім того, Кароль Навроцький пропонує збільшити термін проживання в Польщі перед отриманням громадянства з 3 до 10 років, а за спробу перетину кордону карати 5 роками в'язниці.

Раніше стало відомо, що Україна може залишитися і без оплаченого Польщею Starlink, але ця інформація незабаром була спростована.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook