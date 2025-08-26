- 11:34 «Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень
- 11:11 Керівництво виправної колонії на Харківщині перетворило в'язнів на рабів: ДБР провело серію затримань
- 10:44 Ребров викликав до збірної України двох дебютантів на відбірні матчі ЧС-2026 із Францією та Азербайджаном
- 10:23 У рф визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, — віцепрезидент США
- 10:05 Безпілотники росіян полюють на цивільний транспорт на трасі Херсон — Миколаїв, — Херсонська ОВА
- 09:58 Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії
- 09:39 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 09:33 Скандальний бізнесмен Сергій Тищенко допомагає росіянам обходити санкції, — Тарас Загородній
- 09:30 Десятки дронів ворога атакували Україну в ніч на 26 серпня: який результат роботи ППО
- 09:22 «Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України», — Роман Шрайк
- 08:56 Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву
- 08:36 У нічному небі над Україною помітили дивне явище: що це могло бути
Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву
Інформація про те, що через вето президента Польщі на закон про допомогу українським біженцям Україна може залишитися без Starlink, не відповідає дійсності.
На допис міністра цифровізації республіки Польща Кшиштофа Гавковського відреагував глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький.
Чиновник заперечив інформацію міністра щодо відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.
За його словами, зазначене вето не може відключити Україну від інтернету Starlink, адже витрати на це підключення фінансуються на засадах положень чинного законодавства, а «проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей».
Наразі Starlink для України оплачено до 30 вересня 2025 року.
За словами Богуцького, до вичерпання граничного терміну парламент опрацює президентську ініціативу.
Крім того, глава Канцелярії президента Польщі звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації, які діють на руку кремлю.
«Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями», — написав Богуцький.
Він також додав: «Якби не ваш пост, машина російської брехливої пропаганди та дезінформації в цьому плані не була б запущена».
Нагадаємо, у Польщі закривають притулки для українських біженців. Крім того, Польща нещодавно запровадила нові правила в’їзду для українців.92
