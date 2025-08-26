Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву

Інформація про те, що через вето президента Польщі на закон про допомогу українським біженцям Україна може залишитися без Starlink, не відповідає дійсності.

ВІДЕО ДНЯ

На допис міністра цифровізації республіки Польща Кшиштофа Гавковського відреагував глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький.



Чиновник заперечив інформацію міністра щодо відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

За його словами, зазначене вето не може відключити Україну від інтернету Starlink, адже витрати на це підключення фінансуються на засадах положень чинного законодавства, а «проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей».

Наразі Starlink для України оплачено до 30 вересня 2025 року.

РЕКЛАМА

За словами Богуцького, до вичерпання граничного терміну парламент опрацює президентську ініціативу.

Крім того, глава Канцелярії президента Польщі звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації, які діють на руку кремлю.

«Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями», — написав Богуцький.

РЕКЛАМА

Він також додав: «Якби не ваш пост, машина російської брехливої ​​пропаганди та дезінформації в цьому плані не була б запущена».

Нагадаємо, у Польщі закривають притулки для українських біженців. Крім того, Польща нещодавно запровадила нові правила в’їзду для українців.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook