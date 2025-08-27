«Зеленський не зовсім невинний»: Трамп хоче вдарити санкціями по Україні

Ще до нещодавнього самміту президентів США та росії на Алясці американський лідер періодично заявляв, що може ввести санкції проти рф, аби примусити путіна сісти за стіл перемовин. Втім, також періодично термін їхнього запровадження відкладався на «два-три тижні». Досі в цьому напрямку США не зробили жодних кроків.

І ось в черговий раз Дональд Трамп заговорив про санкції, аби наблизити завершення війни в Україні. Втім, як пише УНІАН, президент США заговорив про можливість введення заходів як проти країни-агресорки, так і у відношенні України.

«Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє», — сказав Трамп та додав, що намагатиметься посадити за стіл перемовин президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Трампу здається, що «в багатьох аспектах путін готовий» до перемовин, але трапляється так, що у той же час до цього не готовий український президент.

«Це виглядає приблизно так: „А хто сьогодні готовий сісти за стіл?“ Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося», — сказав Трамп та згадав про економічний вплив, бо США «не збирається вплутуватися у світову війну».

В черговий раз президент США висловив сподівання на «швидке» врегулювання війни в Україні, хоча, за його словами, «жодних остаточних висновків немає».

Ексклюзивний матеріал «Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

