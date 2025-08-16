Червона доріжка та посмішка: на Алясці проходить історична зустріч Трампа та путіна

15 серпня в Анкориджі, на військовій базі Елмендорф-Річардсон, проходить особиста зустріч президента США Дональда Трампа та правителя росії володимира путіна. Переговори відбуваються у форматі 3 на 3 та присвячені пошуку шляхів припинення війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Під час зустрічі з путіним Дональд Трамп повправлявся у своєму фірмовому рукостисканні, намагаючись притягнути руку візаві до себе. Політики стояли, стискаючи один одному руки 11 секунд, весь цей час Трамп тримав рукостискання у себе. У той же час експерти з мови тіла помітили, що, подаючи руку путіну, Трамп змінив свою звичну тактику — зазвичай Трамп любить тримати руку зверху, але тут, схоже, він підняв її долонею вгору — це слабкіша, більш підлегла позиція, пише американська газета Newsweek.

Але потім Трамп підніс ліву руку, щоб поплескати путіна по руці, утворюючи «подвійний потиск рук», що, на думку експертів, є легким сигналом домінування.

Не менш промовистими були й військові деталі. Кортеж російського диктатора проїхав повз американський винищувач F-22 — унікальний літак, який є тільки на озброєнні США. Він здатний діяти автономно та нести високоточну зброю. Під час зустрічі в небі над Анкоріджем також кружляли F-35 та стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit — «невидимка», який здатний доставити ядерний заряд у будь-яку точку світу.

РЕКЛАМА

Президент України Володимир Зеленський назвав цю зустріч «особистою перемогою путіна», заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відстрочити санкції проти росії. У той же час Трамп висловив сподівання, що путін і Зеленський «погодяться на мир». За його словами, зустріч на Алясці буде попередньою, після чого мають відбутися переговори лідерів України та росії.

Трампа супроводжують держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. З путіним — міністр закордонних справ лаврів та помічник путіна ушаков.

Переговори між Трампом та путіним проходили за зачиненими дверима. Вони тривали майже три години. Після їх завершення міністр оборони росії заявив, що «настрій відмінний».

РЕКЛАМА

Глава МЗС росії лавров очікує, що США знімуть частину санкцій після зустрічі лідерів, повідомляє The Washington Post. Тим часом Bloomberg пише, що США зважують санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» та інші можливості, якщо росія відмовиться від припинення вогню.

Колишній посол України в США Валерій Чалий обурився дуже теплому прийому російського диктатора в Анкориджі.

«Перше враження, як правило, найбільш точне. Червону доріжку воєнному злочинцю прямо під трап (трохи промахнувся літак) вистилають американські військові! Разом поїхали в авто…», — написав він.

Також він обурився поведінці путіна, який зробив вигляд, що не чує питань про вбивства українців.

РЕКЛАМА

«Чи вдалось комусь (мабуть, із журналістів) спитати воєнного злочинця, причому голосно, в присутності президента США, чи він перестане вбивати цивільних? Показав на вухо, що недочуває… Гидко й прикро на це все дивитися…», — написав Чалий.

Трамп зателефонував Зеленському та європейським лідерам після зустрічі з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з путіним була «дуже продуктивною», обговорили багато питань, однак щодо деяких не дійшли згоди.

«Угоди немає», — сказав Трамп.

Він також повідомив, що зателефонував Зеленському та колегам з НАТО після розмови.

путін і Трамп дають спільну пресконференцію, путін виступає перший

Спільна пресконференція розпочалася приблизно на півгодини раніше, ніж очікувалося. Правитель росії путін почав свій виступ, заявивши, що переговори пройшли у позитивній обстановці.

Він сказав, що і США, і росія, «хоч і розділені океанами, є близькими сусідами».

«Ми близькі сусіди, і це факт», — сказав він.

Він також додав, що із президентом Трампом у нього встановився близький контакт.

путін назвав Україну «братським народом» і заявив, що росія зацікавлена у вирішенні «української кризи» і готова працювати над безпекою України.

Загалом більшу частину виступу Путін присвятив компліментам Трампу та хвалив економічну співпрацю між країнами. Російський диктатор також полестив Трампу, що якби той був президентом у 2022 році, то війна не почалась би.

Бізнес-перспективи є, угоди — немає, — Трамп

Трамп також не надав жодних деталей, але визнав, що щодо головного питання — очевидно, це війна в Україні — домовитись не вдалось.

Він додав, що путін «все бачить і зрозумів»: «Те, що було зроблено (ймовірно, Трамп говорить про вторгнення рф в Україну — Авт.), це досить кримінально, однак з точки зору бізнесу росія — чудова країна, я б хотів мати з нею справи, коли все припиниться».

Трамп жартома сказав, що не виключає, що наступна зустріч може відбутись у росії.

Трамп завершив спільну заяву — подякував путіну й звернувся до нього «Владімір».

«Ми поговоримо з вами дуже скоро і, ймовірно, побачимося знову дуже скоро», — сказав він.

Президент путін на це відповів англійською: «Наступного разу в Москві».

Навіть пресконференції, по суті, не було — президенти просто зачитали заяви з компліментами один одному.

Журналісти також не мали можливості поставити запитання…

Цікаво, що спільний обід Трампа з путіним, який мав відбутися після переговорів, несподівано скасували. Трамп терміново повертається до Білого дому.

Після пресконференції з Трампом путін поклав квіти на могили радянських пілотів на Алясці, після чого вирушив звідти на своєму літаку, повідомляють російські журналісти.

83

Читайте нас у Facebook