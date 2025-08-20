«Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, який писав, що Трамп ніколи не застосує санкції проти путіна, вважає, що закінчення російсько-української війни у будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа. Й аналітик пояснює свою думку у Facebook



«Забагато слів про підсумки 18.08.2025 у Вашингтоні. А що насправді? В жорсткій та цинічній реальній рамці?

Особливо багато слів у політологів, які зраділи появі хоч якогось предмета для коментарів (і у гуманітаріїв в цілому).

Але життя і міжнародна політика під час такої війни — субстанція дуже цинічна (це до речі краще за всіх розуміють військові).

Ступінь цинізму у світовій політиці наразі позамежна — краще сказати російською «запрєдєльная».

Я стверджую, що припинення війни в будь-якій формі зараз, в цей період часу, невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля.

Європа. На рівні своїх лідерів однозначно розуміє, що продовження війни на українському фронті — це благо для них, це дає їм додатковий час для підготовки для наступного нападу РФ на них. Поки на нашому фронті активні дії — у РФ менше військ та інших можливостей для розширення війни на країни ЄС. Європі потрібен рік-два-три… І цей час їй може дати тільки Україна.

Путінська РФ. Тут все ясно. Не будемо даремно витрачати слова.

Україна. Ми не можемо не розуміти, що тривале перемир'я або «перерва» у військових діях:

а) розслабить ЄС (а внутрі нього буде грати Путін),

б) знищить санкційний режим,

в) створить внутрішні проблеми з фінансовою допомогою всередині країн ЄС,

г) створить умови для зовнішнього тиску на Україну задля проведення виборів, що призведе до внутрішнього політичного хаосу,

д) надовго закриє можливості перемоги і звільнення окупованих територій тощо.

І нарешті, все це створить для Путіна можливості знищити нас після закінчення цієї «перерви», а її тривалістю буде керувати саме він…

Вибачте. Я все розумію. Все. Я більше 11 років як втратив свій дім. Але хтось все ж має це сказати.

Війна до спільної з ЄС перемоги над путінським режимом — це єдина розумна перспектива.

Саме тому треба говорити не про параметри майбутнього миру (бо рано), а про параметри і складові майбутньої перемоги. Це можливо.

Ми вже закінчили з меншовартістю. Вікова історія постійних поразок України завершилася. Ми вже стали нацією переможців. Треба довести до логічного кінця цю історичну війну.

PS. Я абсолютно впевнений, що вся вчорашня міжнародна бригада психотерапевтів все це розуміє краще за будь кого".

Нагадаємо, засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, коментуючи вимоги путіна щодо виведення ЗСУ з Донбасу, також впевнена, що на українців чекає довга війна на виснаження, але при належній консолідації суспільства в нас є шанс вистояти.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

