«Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, який писав, що Трамп ніколи не застосує санкції проти путіна, вважає, що закінчення російсько-української війни у будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа. Й аналітик пояснює свою думку у Facebook
«Забагато слів про підсумки
Особливо багато слів у політологів, які зраділи появі хоч якогось предмета для коментарів (і у гуманітаріїв в цілому).
Але життя і міжнародна політика під час такої війни — субстанція дуже цинічна (це до речі краще за всіх розуміють військові).
Ступінь цинізму у світовій політиці наразі позамежна — краще сказати російською «запрєдєльная».
Я стверджую, що припинення війни в будь-якій формі зараз, в цей період часу, невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля.
Європа. На рівні своїх лідерів однозначно розуміє, що продовження війни на українському фронті — це благо для них, це дає їм додатковий час для підготовки для наступного нападу РФ на них. Поки на нашому фронті активні дії — у РФ менше військ та інших можливостей для розширення війни на країни ЄС. Європі потрібен рік-два-три… І цей час їй може дати тільки Україна.
Путінська РФ. Тут все ясно. Не будемо даремно витрачати слова.
Україна. Ми не можемо не розуміти, що тривале перемир'я або «перерва» у військових діях:
а) розслабить ЄС (а внутрі нього буде грати Путін),
б) знищить санкційний режим,
в) створить внутрішні проблеми з фінансовою допомогою всередині країн ЄС,
г) створить умови для зовнішнього тиску на Україну задля проведення виборів, що призведе до внутрішнього політичного хаосу,
д) надовго закриє можливості перемоги і звільнення окупованих територій тощо.
І нарешті, все це створить для Путіна можливості знищити нас після закінчення цієї «перерви», а її тривалістю буде керувати саме він…
Вибачте. Я все розумію. Все. Я більше 11 років як втратив свій дім. Але хтось все ж має це сказати.
Війна до спільної з ЄС перемоги над путінським режимом — це єдина розумна перспектива.
Саме тому треба говорити не про параметри майбутнього миру (бо рано), а про параметри і складові майбутньої перемоги. Це можливо.
Ми вже закінчили з меншовартістю. Вікова історія постійних поразок України завершилася. Ми вже стали нацією переможців. Треба довести до логічного кінця цю історичну війну.
PS. Я абсолютно впевнений, що вся вчорашня міжнародна бригада психотерапевтів все це розуміє краще за будь кого".
Нагадаємо, засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, коментуючи вимоги путіна щодо виведення ЗСУ з Донбасу, також впевнена, що на українців чекає довга війна на виснаження, але при належній консолідації суспільства в нас є шанс вистояти.
