Чарівна подружка нареченої: в Мережі обговорюють нові фото онуки Софії Ротару
Так як 78-річна Софія Ротару не часто публікує свої знімки у Мережі, шанувальники співачки хапаються з будь-яку можливість дізнатись про її життя, а також про життя її рідних.
Інколи «джерелом» новин для фанів Софії Михайлівни стає її онука, 24-річна Софія Євдокименко.
Так, днями вона опублікувала в особистому блозі у соціальних мережах свої нові знімки, які викликали хвилю обговорення серед користувачів.
Фотографії були зроблені на чиємусь весіллі. Швидше за все, зіркова спадкоємиця була присутня на урочистості як подруга нареченої. Також на святкуванні був її брат-«ухилянт».
На урочистість дівчина одягла сукню кремового кольору на тонких бретелях, зробила святкове укладання волосся та вечірній макіяж.
На задньому плані на кадрах можна побачити весільну арку та інших гостей.
«У тебе очі твоєї бабусі», «Яка красива, я захваті», «Просто красуня», — коментують знімки користувачі мережі, порівнюючи дівчину з супермоделлю.
Як відомо, Соня — донька єдиного сина легендарної співачки Руслана, який 1994 року одружився зі своєю коханою, Світланою. У шлюбі народилося двоє дітей: син Анатолій та дочка Софія. Обидва живуть та працюють за кордоном. У травні 2024 стало відомо про роман Софії з бізнесменом Максом Лернером, який є спадкоємцем однієї з найбагатших сімей США.
Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон потішив українців рідкісним фото з Софією Ротару, яке було зроблене у 1989 році.270
