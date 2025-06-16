«Під руку з Софією Ротару»: журналіст Дмитро Гордон поділився рідкісним фото

Український журналіст Дмитро Гордон, який раніше зробив прогноз про закінчення війни, опублікував фото з легендарною співачкою Софією Ротару у соціальній мережі.

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«1989 рік, під руку з Софією Ротару», — коротко підписав світлину журналіст.

Тоді йому було 22 роки, а співачці — 42. Вони позували разом на камеру. Дмитро був одягнутий у світлу куртку та футболку, а Софія Михайлівна обрала темний жакет, який прикрашений бантом та квітами, а також доповнила свій образ білими рукавичками.

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До слова, Софія Ротару з 2022 року не виступила на жодному концерті та зникла з інформаційного простору. Від початку повномасштабної війни співачка публічно не заявила про свою позицію, однак вона інколи публікує картинки в соцмережах із закликом миру. Ходили чутки, що артистка живе в Італії, але її сестра Ауріка наголошує, що Ротару залишається в Україні.

Також нагадаємо, що у житті Софії Ротару в цьому році стало, певно, однією проблемою менше: вона нарешті продала квартиру у столиці країни-агресорки москви, яку довгий час обходили покупці через «патріотичну» позицію співачки.

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