Популярна співачка знімається у кіно у головній ролі

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка розсекретила ім'я свого другого чоловіка, вперше за часів великої війни з'явиться у кіно. Аліна знімається у романтичній комедії «Голос серця», де грає одну з головних ролей. Для роботи над стрічкою Гросу приїхала з Америки, де вже давно живе. Зйомки фільму проходитимуть на околицях Києва.

Відомо, що робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. У 2025-му команда повернулася до зйомок. Аліна грає харизматичну артистку та продюсерку талант-шоу.

Аліна грає у фільмі харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу

— Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю, — сказала Гросу, презентуючи роботу. — Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть в її слабкі моменти.

Партнери акторки на знімальному майданчику: Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка фільму — Аліна Чеботарьова.

Нагадаємо, останні роки Аліна Гросу живе у Лос-Анджелесі, де навчається та знімається у кіно.

