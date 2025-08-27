40.49 / 41.56 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Популярна співачка знімається у кіно у головній ролі

15:04 27 серпня 2025
Аліна Гросу

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка розсекретила ім'я свого другого чоловіка, вперше за часів великої війни з'явиться у кіно. Аліна знімається у романтичній комедії «Голос серця», де грає одну з головних ролей. Для роботи над стрічкою Гросу приїхала з Америки, де вже давно живе. Зйомки фільму проходитимуть на околицях Києва.

Відомо, що робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. У 2025-му команда повернулася до зйомок. Аліна грає харизматичну артистку та продюсерку талант-шоу.

Аліна грає у фільмі харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу

— Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю, — сказала Гросу, презентуючи роботу. — Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть в її слабкі моменти.

РЕКЛАМА

Партнери акторки на знімальному майданчику: Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка фільму — Аліна Чеботарьова.

Нагадаємо, останні роки Аліна Гросу живе у Лос-Анджелесі, де навчається та знімається у кіно.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів