- 16:23 Забагато сексу: на популярну співачку під час виступу намагалися напасти
- 16:18 Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій
- 15:58 Знадобиться ще більший тиск: у Німеччині запропонували, що робити з путіним після його відмови від зустрічі з Зеленським
- 15:39 Джамала святкує 42 роки: як змінювалась улюблениця мільйонів — рідкісні фото і маловідомі факти
- 15:28 Агрокомпанії Павла Бабіча, Ірини Костюшко повʼязані із «Росгосстрахом» та нерухомістю у Сочі, — ЗМІ
- 15:22 П’ять найнебезпечніших марок авто для викрадення: які автомобілі крадуть найчастіше і як цього уникнути
- 15:04 Популярна співачка знімається у кіно у головній ролі
- 14:59 Іржа на кришках — не проблема: перевірений спосіб для консервації
- 14:53 Аджика на зиму: рецепт від Івана Янюка
- 14:23 Роздрібні ціни зміняться? Які овочі в Україні можуть подешевшати вже найближчим часом
- 14:01 Чотири прості кроки, щоб прибрати жовті плями з матраца назавжди
- 13:57 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
Популярна співачка знімається у кіно у головній ролі
Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка розсекретила ім'я свого другого чоловіка, вперше за часів великої війни з'явиться у кіно. Аліна знімається у романтичній комедії «Голос серця», де грає одну з головних ролей. Для роботи над стрічкою Гросу приїхала з Америки, де вже давно живе. Зйомки фільму проходитимуть на околицях Києва.
Відомо, що робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. У 2025-му команда повернулася до зйомок. Аліна грає харизматичну артистку та продюсерку талант-шоу.
— Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю, — сказала Гросу, презентуючи роботу. — Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть в її слабкі моменти.
Партнери акторки на знімальному майданчику: Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка фільму — Аліна Чеботарьова.
Нагадаємо, останні роки Аліна Гросу живе у Лос-Анджелесі, де навчається та знімається у кіно.141
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку