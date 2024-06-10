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«Дуже відомі актори»: популярна українська співачка зіграє в американському серіалі

16:54 10 червня 2024
Аліна Гросу

Популярна співачка Аліна Гросу зараз знаходиться у Лос-Анджелесі (США), де навчається та знімається в кіно. Аліна, яка нещодавно розповіла подробиці зради коханого, стала студенткою факультету акторства та режисури у школі акторської майстерності.

«Я знімаюсь на „Нетфлікс“, і я щаслива, — сказала Аліна у проєкті ЖВЛ. - Мені це вдалося. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Така сходинка вперед, вище, й такими моментами я пишаюся. Не можу розповідати всі подробиці, тому що, звичайно, підписала контракт. Там знімаються дуже відомі актори. Це все, що я можу сказати».

Відомо, що школу акторської майстерності, де зараз навчається Гросу, свого часу закінчили Мерилін Монро та Кларк Гейбл.

«Мені цікаво було зрозуміти різницю між нашими системами, — зауважила Аліна. — Тому що тут вчать абсолютно по-іншому, іншими методами, і такий досвід також корисний мені для майбутнього».

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відверто розповіла про свій психологічний стан.

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