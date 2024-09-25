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Таки росіянин: стало відомим ім’я чоловіка Аліни Гросу

13:23 25 вересня 2024
Гросу

«Дипломатичний» скандал навколо Аліни Гросу в США став корисним для шанувальників самої «бджілки». Вони нарешті дізнались, хто став її другим чоловіком.

Це відомий російський актор Роман Полянський, з яким вони начебто розлучилися кілька місяців тому і обличчя якого співачка вперто замальовувала «сердечками» чи «кружальцями».

Ім'я обранця Аліни стало відомим завдяки дописам в Instagram Сіми Каретної, яка обіймає посаду посла з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН.

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На одному з фото коло Сіми та мера Нью-Йорка стоять співачка та Роман Полянський.

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Також пара присутня на ще одному знімку в блозі Сіми.

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Зазначимо, що Роман Полянський зник з інформаційного простору на початку повномасштабної війни росії проти України. Свою позицію з цього приводу він не висловив. Можливо саме тому Гросу довгий час приховувала особистість свого другого чоловіка.

Як повідомляли «ФАКТИ», Аліна Гросу зараз знаходиться у Лос-Анджелесі (США), де навчається та знімається в кіно. Відомо, що школу акторської майстерності, де зараз навчається Гросу, свого часу закінчили Мерилін Монро та Кларк Гейбл.

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