Чемпіон світу з біатлону завдав на полюванні серйозного каліцтва своєму хрещеному: відомий вирок суду (фото)

Чемпіон світу з біатлону серед юніорів Артту Хейкінен дізнався вирок суду за інцидент на полюванні, внаслідок якого серйозно постраждав його хрещений, повідомляє iltalehti.fi. 21-річний фінський спортсмен, стріляючи по птаху, влучив дробом у чоловіка, позбавивши його зору на одне око. Раніше найсильнішу біатлоністку світу звинуватили у крадіжці грошей у подруги по збірній.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні суд визнав Хейккінена винним у тяжкому заподіянні шкоди здоров'ю та порушенні правил полювання. Біатлоніст отримав штраф у розмірі 70 денних ставок — 420 євро, а також зобов'язаний виплатити хрещеному майже 7 тисяч євро компенсації.

При цьому суд дозволив фіну зберегти рушницю, з якої було зроблено фатальний постріл.

Артту Хейккінен в будівлі суду

РЕКЛАМА

Повідомляється, що інцидент стався 20 вересня 2024 року в Хюрюнсалмі, куди Артту вирушив на полювання разом із батьком та хрещеним. Намагаючись підстрелити тетерука, відомий спортсмен влучив у родича, що стояв неподалік. Дріб зачепив голову і верхню частину тіла потерпілого, через що він втратив зір на праве око.

Федерація біатлону Фінляндії заявила, що Хейккінен тимчасово залишається в національній команді, але остаточне рішення буде винесено після вивчення наслідків судового вердикту.

Сам спортсмен написав у соцмережах, що останні місяці стали для нього вкрай важкими. Артту наголосив, що найбільше переживає за здоров'я хрещеного.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексглава світового біатлону, який працював на росію, отримав тюремний термін.

Фото iltalehti. fi

93

Читайте нас у Facebook