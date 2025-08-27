- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
- 19:44 росія освоює новий тип безпілотника, який неможливо глушити: що про нього відомо
- 19:21 Доводилося постійно носити колготки тілесного кольору: Меган Маркл зізналась, чому їй не подобалося бути принцесою
- 19:02 Ви точно робили ці помилки: як економити бензин та не нашкодити двигуну
- 18:42 «Треба боротися за життя»: стали відомими нові подробиці розлучення онука Алли Пугачової
- 18:21 Пільги для переселенців продовжили: як зміняться правила і хто гарантовано отримає допомогу
- 17:59 Петрушка ростиме до перших морозів: простий секрет для дачників
- 17:44 Близнюкам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Дівам — «Колесо Фортуни» та раптові зміни: Таро-прогноз для всіх знаків на 28 серпня
- 17:24 В Україні припинили фінансування пенсій, але турбуватися нема про що
- 17:18 Чемпіон світу з біатлону завдав на полюванні серйозного каліцтва своєму хрещеному: відомий вирок суду
- 17:01 Бізнес на ухилянтах: на Одещині військові заробляли мільйони на втечі чоловіків з України
- 16:39 Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня
Чемпіон світу з біатлону завдав на полюванні серйозного каліцтва своєму хрещеному: відомий вирок суду (фото)
Чемпіон світу з біатлону серед юніорів Артту Хейкінен дізнався вирок суду за інцидент на полюванні, внаслідок якого серйозно постраждав його хрещений, повідомляє iltalehti.fi. 21-річний фінський спортсмен, стріляючи по птаху, влучив дробом у чоловіка, позбавивши його зору на одне око. Раніше найсильнішу біатлоністку світу звинуватили у крадіжці грошей у подруги по збірній.
Напередодні суд визнав Хейккінена винним у тяжкому заподіянні шкоди здоров'ю та порушенні правил полювання. Біатлоніст отримав штраф у розмірі 70 денних ставок — 420 євро, а також зобов'язаний виплатити хрещеному майже 7 тисяч євро компенсації.
При цьому суд дозволив фіну зберегти рушницю, з якої було зроблено фатальний постріл.
Повідомляється, що інцидент стався 20 вересня 2024 року в Хюрюнсалмі, куди Артту вирушив на полювання разом із батьком та хрещеним. Намагаючись підстрелити тетерука, відомий спортсмен влучив у родича, що стояв неподалік. Дріб зачепив голову і верхню частину тіла потерпілого, через що він втратив зір на праве око.
Федерація біатлону Фінляндії заявила, що Хейккінен тимчасово залишається в національній команді, але остаточне рішення буде винесено після вивчення наслідків судового вердикту.
Сам спортсмен написав у соцмережах, що останні місяці стали для нього вкрай важкими. Артту наголосив, що найбільше переживає за здоров'я хрещеного.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексглава світового біатлону, який працював на росію, отримав тюремний термін.
Фото iltalehti. fi93
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку