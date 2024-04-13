Полювання, повії та годинники: ексглава світового біатлону, який працював на росію, отримав тюремний термін (фото)

Експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) 78-річного норвежця Андерса Бессеберга засуджено до 3 років і 1 місяця в'язниці за корупцію, повідомляє NRK.

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Норвезький суд визнав Бессеберга винним у отриманні хабарів, зв'язках з повіями та махінаціях з автомобілями, участі у мисливських поїздках до росії, Австрії та Чехії, а також у отриманні дорогих годинників.

«У світлі низки документів, на які посилаються, а також показань свідків, суд не сумнівається, що він діяв на користь росії як на словах, так і на ділі», — повідомив суддя Відар Тофтой-Лоне.

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До речі, 67-сторінковий текст вироку зачитували протягом кількох годин.

Як відомо, у квітні 2023 року Бессеберга було звинувачено незалежною зовнішньою оглядовою комісією міжнародної федерації у сприянні та захисті інтересів росії, «особливо в антидопінговому контексті» після того, як його підкупили керівники біатлону цієї країни.

У січні 2024-го норвежця-корупціонера, який був президентом IBU понад 25 років і «вивів біатлон з лісу на екран телевізора», довічно позбавили права обіймати посади в організації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильнішу біатлоністку світу звинуватили у крадіжці грошей у подруги зі збірною.

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