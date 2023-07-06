Найсильнішу біатлоністку світу звинуватили у крадіжці грошей у подруги зі збірної (фото)

Чинна володарка Кубка світу з біатлону, віцечемпіонка Олімпійських ігор Жюлія Сімон, яка виграла наприкінці минулого року «Різдвяну гонку», опинилася під слідством за звинуваченням у шахрайстві з банківськими картками, повідомляє L'Equipe.

Зокрема, подруга 26-річної біатлоністки зі збірної Франції, олімпійська чемпіонка Жюстін Бреза-Буше звинуватила її в тому, що влітку минулого року під час лижного фестивалю в Норвегії Сімон використала свій комп'ютер, а також свою адресу електронної пошти, щоб купувати в інтернеті за допомогою банківської картки, яка належить подрузі з команди. Збитки оцінюються від 1000 до 2000 євро. Друга скарга на Сімон, подробиці якої невідомі, була подана одним із членів керівництва команди.

Жюлія Сімон та Жюстін Бреза-Буше

Останнім часом Жюлія Симон відсутня на тренуваннях жіночої збірної Франції через цей інцидент, який викликав негативне ставлення до неї з боку інших біатлоністок. Федерація біатлону Франції не планує приймати жодних рішень до завершення розгляду справи у суді.

Зазначимо, що минулий біатлонний сезон став для віцечемпіонки Олімпійських ігор-2022 у змішаній естафеті Сімон тріумфальним. Вона вперше у кар'єрі перемогла у загальному заліку Кубка світу, а також здобула три медалі («золото» та дві «бронзи») на чемпіонаті світу в Оберхофі. Бреза-Буше пропустила сезон через вагітність

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Англії вкрав у кремлі ложку у путіна.

Фото DR

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