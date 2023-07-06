Найсильнішу біатлоністку світу звинуватили у крадіжці грошей у подруги зі збірної (фото)
Чинна володарка Кубка світу з біатлону, віцечемпіонка Олімпійських ігор Жюлія Сімон, яка виграла наприкінці минулого року «Різдвяну гонку», опинилася під слідством за звинуваченням у шахрайстві з банківськими картками, повідомляє L'Equipe.
Зокрема, подруга 26-річної біатлоністки зі збірної Франції, олімпійська чемпіонка Жюстін Бреза-Буше звинуватила її в тому, що влітку минулого року під час лижного фестивалю в Норвегії Сімон використала свій комп'ютер, а також свою адресу електронної пошти, щоб купувати в інтернеті за допомогою банківської картки, яка належить подрузі з команди. Збитки оцінюються від 1000 до 2000 євро. Друга скарга на Сімон, подробиці якої невідомі, була подана одним із членів керівництва команди.
Останнім часом Жюлія Симон відсутня на тренуваннях жіночої збірної Франції через цей інцидент, який викликав негативне ставлення до неї з боку інших біатлоністок. Федерація біатлону Франції не планує приймати жодних рішень до завершення розгляду справи у суді.
Зазначимо, що минулий біатлонний сезон став для віцечемпіонки Олімпійських ігор-2022 у змішаній естафеті Сімон тріумфальним. Вона вперше у кар'єрі перемогла у загальному заліку Кубка світу, а також здобула три медалі («золото» та дві «бронзи») на чемпіонаті світу в Оберхофі. Бреза-Буше пропустила сезон через вагітність
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