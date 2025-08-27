Пільги для переселенців продовжили: як зміняться правила і хто гарантовано отримає допомогу

В Україні через війну багато людей стали переселенцями. У серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди.

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки ці кошти допомагають людині пройти складний період пошуку житла та роботи, облаштування в новій громаді, Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

«Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики, сьогодні було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Мова про осіб з інвалідністю І — ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо», — йдеться у повідомленні.

Крім того, прийнята постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:

• наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу:

• якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

РЕКЛАМА

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін змінив правила призначення субсидій для переселенців.

РЕКЛАМА

35

Читайте нас у Facebook