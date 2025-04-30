Кабмін змінив правила призначення субсидій для переселенців: що важливо знати

Уряд, який на початку цієї весни змінював деякі правила призначення субсидій (як на комунальні послуги, так і на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб), вже у квітні розширив можливості надання субсидій на оренду житла для ВПО.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають в Пенсійному фонді України, йдеться про вдосконалення механізму надання субсидій — форми адресної державної допомоги, що забезпечує фінансування витрат на найм житла для внутрішньо переміщених осіб та одночасно передбачає компенсаційний механізм для власників житла.

Зазначається, що зміни дозволяють скористатися субсидією більшій кількості ВПО.

Зокрема, збільшено період отримання субсидії. Так, якщо родина ВПО зберігає право на субсидію на найм житла, виплата автоматично подовжується кожні шість місяців без потреби повторного звернення. Усі необхідні перевірки здійснюватиме Пенсійний фонд України за даними державних реєстрів.

РЕКЛАМА

Урядовою постановою визначено, що право на субсидію мають родини ВПО, у яких витрати на оренду (в межах встановлених соціальних норм) перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу родини.

Розмір субсидії розраховуватимуть на підставі оновленого показника середньої вартості оренди житла, визначеної Державною службою статистики України за січень 2025 року. Це дозволить врахувати рівень ринкових цін та забезпечити більший розмір субсидії.

Також розширено перелік об’єктів, які можуть здаватись в оренду переселенцям. ВПО можуть орендувати не лише все житлове приміщення (квартиру чи будинок), а й окрему його частину, наприклад, кімнату.

РЕКЛАМА

Урядова постанова також дозволяє вибирати форму договору найму — як власний договір оренди, так і Примірний договір, затверджений нормативно. Внутрішні переселенці зможуть укладати договори не лише з фізичними особами або фізичними особами-підприємцями, а й з юридичними особами, що розширює доступність участі в програмі.

В той же час запроваджено механізм, за яким власник житла має право добровільно відмовитися від призначення компенсації податків чи їхньої частини, що пов’язані з наданням житла в оренду ВПО, шляхом подання відповідної заяви.

Нагадаємо, що уряд виніс на обговорення проєкт постанови, якою передбачається тимчасове завершення експерименту — спрощенного подання заявок на призначення субсидій та пільг.

Фото з сайту ПФУ

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook