На Вінниччині своя реальність: переселенок з-під Покровська з тваринами виганяють із села

Родині, евакуйованій з-під Покровська, який опинився у кільці ворога, не давали заселитися на новому місці.

Волонтери перевезли родину до Добрянки на Вінничині. Але переселенці приїхали з 11 собаками та 34 котами, яких вирішили врятувати з-під російських обстрілів. Через це місцеві жителі не давали їм заселитися до будинку, повідомляє ТСН з посиланням на волонтерку Лалу Тарапакіну.

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Двом старшим жінкам з міста Білицького волонтери знайшли житло у селі поблизу кордону з Молдовою.

Господиня будинку не заперечувала проти поселення жінок із тваринами, оскільки знала, що вони стерильні та щеплені.

«Ми організували перевезення — всю цю родину та пару мішків з мотлохом, перевіз краматорський волонтер Микола. Дорога зайняла близько доби, всі змучились… Але доїхали. Біля будинку наших бабусь чекали односельці, які забороняли вигружати собак, щоб напоїти їх. Забороняли вселятися… Основна претензія — в селі не потрібні ваші 11 собак», — цитує видання слова волонтерки Лали Тарапакіної.

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За словами волонтерки, позицію селян підтримав місцевий староста, а також поліцейські, яких викликали до села. Переселенкам виписали акт з вимогою виселення впродовж 3 днів, але документ на руки не дали.

Натомість у Могилів-Подільському відділі поліції щодо ситуації з переселенцями повідомили, що поліцейські прибули на місце події та відібрали пояснення щодо ситуації від обох сторін інциденту. Наразі проводиться подальша перевірка.

У мережі люди обурені тим, як поводяться ті українці, для яких війна десь далеко.

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Нагадаємо, нещодавно уряд розширив можливості надання субсидій на оренду житла для внутрішніх переселенців.

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