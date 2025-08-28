Нічна атака на Україну: які області постраждали (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 28.08.2025 року ворогом було застосовано: крилаті ракети Х-101/55, аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 «Кинджал», балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/KN-23, ударні БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та ін.

Під ударом перебували Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, в ніч на 28 серпня сталася масована атака ворога на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою. Під ударом були звичайні мирні населені пункти області.

«На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина. У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в «Укрзалізниці», цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу.

«Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі», — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Також через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Це стосуватиметься рейсів:

№ 87 Запоріжжя — Ковель;

№ 139 Київ — Камʼянець-Подільський;

№ 77 Одеса — Ковель;

№ 3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 47 Запоріжжя — Мукачево;

№ 32 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92 Львів — Київ;

№ 52 Львів — Київ.



Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

№ 743 Київ — Львів;

№ 732 Київ — Запоріжжя;

№ 722 Київ — Харків;

№ 712 Київ — Краматорськ.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора противник атакував два райони Дніпропетровщини.

«По Нікопольському цілив fpv-дронами та з РСЗВ „Град“. Дісталося райцентру й Мирівській громаді. Там фахівці обстежують території — з'ясовують наслідки. Гучно було також у Межівській та Петропавлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА. Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та 4 машини. Повсюди минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, цієї ночі Хмельниччина зазнала атаки ворожих літальних апаратів. Є збиття.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 28 серпня росіяни масовано обстріляли Київ.

