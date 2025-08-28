Росіяни потужно атакували Київ ракетами та дронами: багато поранених, є жертви, місто у вогні (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 28.08.2025 року ворогом було застосовано: крилаті ракети Х-101/55, аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 «Кинджал», балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/KN-23, ударні БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та ін.

ВІДЕО ДНЯ

Під ударом перебували Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.

Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, станом на зараз маємо наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

РЕКЛАМА

«Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів. У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок. У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях», — повідомив він.

За словами Ткаченка, у Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано. Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян. В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки. У Деснянському районі в нежитловій зоні фіксуємо також наслідки. Є пошкодження в Оболонському.

РЕКЛАМА

«Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті. На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію. Закликаю до таких обʼєктів не підходити та відразу телефонувати 101, 102», — повідомив керівник КМВА.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок атаки по Києву загинули чотири людини.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень.

РЕКЛАМА

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту перекритий:

- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича);

- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Як писали «ФАКТИ», сотні тисяч киян залишаться цього року без опалення.

329

Читайте нас у Facebook