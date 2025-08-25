Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі

Вдень 25 серпня російські війська знов здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку, що на Донеччині.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних.

«25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять „ФАБ-250“ із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова», — йдеться у повідомленні.

Поранено четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій.

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий, зазначили прокурори.

Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.

А вночі 25 серпня російські війська обстріляли Сумщину. У селищі Піщане п’ятеро людей постраждали — отримали поранення різного ступеня тяжкості. За словами Сумського міського голови Артема Кобзаря, окупанти знищили майже цілу вулицю.

