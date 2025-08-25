- 19:21 Топ-5 фатальних помилок водіїв під час миття авто: псують кузов і провокують іржу
- 19:01 Усі діти полеглих захисників отримають місця на бюджеті — гарантія МОН
- 18:41 Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі
- 18:40 Новий коханий Дженніфер Еністон затьмарив Бреда Пітта: друзі в захваті — вона щаслива
- 18:25 Україна посилює атаки на російську енергетику: ЗМІ про наслідки того, як це працює
- 18:10 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 17:57 Не індексація: у кого зростуть виплати з 1-го жовтня
- 17:41 Подарунок для путінських сил: президент Польщі блокує оплату Starlink для України
- 17:24 Роками не виконували вимог: Гаррі й Меган знову зіткнулися з проблемами
- 17:07 Бачили очі, що замовляли: ЗМІ повідомляють про підозри ДБР щодо постачання неякісних окулярів військовим
- 17:01 Рибам — «Диявол» та спокуса, Терезам — «Колесо Фортуни» та поворот долі: Таро-прогноз на 26 серпня
- 16:40 Серебрянський ліс — під загрозою повного прориву: DeepState про ризик оточення
Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі
Вдень 25 серпня російські війська знов здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку, що на Донеччині.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних.
«25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять „ФАБ-250“ із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова», — йдеться у повідомленні.
Поранено четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій.
Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий, зазначили прокурори.
Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.
А вночі 25 серпня російські війська обстріляли Сумщину. У селищі Піщане п’ятеро людей постраждали — отримали поранення різного ступеня тяжкості. За словами Сумського міського голови Артема Кобзаря, окупанти знищили майже цілу вулицю.16
