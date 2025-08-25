41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі

18:41 25 серпня 2025
Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова, фото прокуратура

Вдень 25 серпня російські війська знов здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку, що на Донеччині.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних.

«25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять „ФАБ-250“ із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Поранено четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій.

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий, зазначили прокурори.

Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.

РЕКЛАМА

А вночі 25 серпня російські війська обстріляли Сумщину. У селищі Піщане п’ятеро людей постраждали — отримали поранення різного ступеня тяжкості. За словами Сумського міського голови Артема Кобзаря, окупанти знищили майже цілу вулицю.

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів