- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
- 13:09 «Нова пошта» попередила про затримки з доставкою посилок через російський удар по Києву
- 12:52 У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU
- 12:51 Українські розвідники підбили військовий корабель росіян в Азовському морі
- 12:25 Прем’єр Бельгії не хоче віддавати заморожені російські кошти
- 12:17 Коли копати картоплю у вересні: чому досвідчені городники не радять робити це в повний місяць і після дощу
У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU
За даними Розрахункового центру, ICU зберігає лідерство серед професійних учасників ринку цінних паперів як за кількістю угод на організованому ринку, так і за залученням нових інвесторів-фізичних осіб.
- З початку 2025 року ICU обрали 63% нових інвесторів — це понад 8,4 тис. клієнтів із 13,4 тис.
- Станом на 1 серпня ICU обслуговує вже понад 44 тис. фізичних осіб — кожного п’ятого інвестора організованого ринку.
- Загальна частка ICU за кількістю унікальних рахунків інвесторів у Розрахунковому центрі становить 21%.
- Клієнти інвестгрупи здійснили понад 130 тис. угод на суму 12,4 млрд грн, що складає 87% від кількості угод із гривневими ОВДП на організованому ринку.
На частку клієнтів ICU припадає майже 9,2 млрд грн у державних облігаціях, що відповідає понад 9% від усього портфеля ОВДП фізосіб в Україні. Виплати за ОВДП, отримані ними з початку року, склали понад 7,6 млрд грн, 27 млн доларів та 4 млн євро.
В ICU підкреслюють, що такі результати стали можливими завдяки високій автоматизації процесів разом із надійним захистом даних та аналітичним супроводом. Рахунок можна відкрити онлайн, інвестувати від 1 000 грн без комісій, а також отримати аналітику та необхідну звітність у кілька кліків. Ба більше, ICU готує до запуску нову торгову систему, яка зробить інвестиції у цінні папери ще простішими та доступнішими.
Довідка. Група ICU — незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи — ринки, що розвиваються.
Впродовж 15 років ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.25
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку