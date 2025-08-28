Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян

В ніч на 28 серпня відбулася чергова ракетно-дронова атака росіян на Київ. На ранок було відомо про 14 загиблих та 38 постраждалих. Пошуки людей, які опинилися під завалами житлового будинку у столиці, все тривають. Українські зірки відреагували на своїх сторінках у соціальній мережі на чергову жахливу атаку росії, розповсюджуючи інформацію про те, що відбувається в Україні серед своїх шанувальників за кордоном.

Відомо, що зазнала пошкоджень квартира журналістки проєкту «Сніданок з 1+1» Христини Буковець, яка знаходиться в одному з постраждалих районів столиці. Христина зізналась, що знехтувала тривогою та знаходилася під час удару по сусідньому дому у своїй квартирі, у ванній кімнаті. Пізніше журналістка вийшла у прямий ефір та показала наслідки руйнувань у житловому комплексі.

— У людей просто повилітали вікна, — показала Христина наслідки атаки. — Сигналізація… Якби я вийшла на пʼять хвилин раніше «на включку», як то мало бути, а не запізнювалася, бо летіло все, що летіло, і я збиралася у ванній, то взагалі не хочу думати про те, що б було…

Христина показує наслідки атаки

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, показала світлину з укриття, де переховувалася з маленькою дитиною.

Леся з немовлям провели ніч в укритті

На ранок ведуча вже була на зйомках чергового шоу.

— Я сподіваюсь, що ті програми, які ми знімаємо і вони вийдуть через місяць, тоді буде все добре і ми виграємо цю кляту війну, — сказала Леся, показавши, як готується до роботи.

Співак та актор Володимир Дантес виклав відео, зроблене зранку після атаки, дивуючись тому, що відбувається навкруги.

«Сюрреалізм, — написав Володимир. - Жахлива ніч, ранок. Люди на пробіжку виходять, з собаками гуляємо… тримаємось».

Володимир Дантес на ранок після атаки ворога

Відео з наслідками атаки поділилися співак Святослав Вакарчук та шеф-повар Ектор Хіменес-Браво.

«Знову важка ніч… знову загиблі… весь світ мусить нарешті відкрити очі і побачити розкриту пащу російського тероризму…» — написав лідер гурту «Океан Ельзи».

«Дуже важка ніч для Києва, — поділився інформацією англійською мовою Ектор. - Кількість загиблих зросла до 10, а поранених — до 45. Прямим влучанням знищено частину 5-поверхівки, під завалами є люди, вони кричать про допомогу.

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, парковка, дитячий садочок, ТЦ та офіси. Руйнування масштабні".

Відома співачка Наталя Могилевська теж відреагували на чергову жахливу атаку росії.

Співак та військовий Михайло Крупін додав на своїй сторінці, що немає НЕвинних росіян та виклав світлину розтрощеного житлового будинку.

«Це зробили росіянє, — написав він. — 12 загиблих, серед них троє дітей».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ зірка серіалів розповіла про випробування під час великої війни.

