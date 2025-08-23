«Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею»: зірка серіалу «Коп з минулого» Олександра Епштейн про пережите під час великої війни

Популярна акторка Олександра Епштейн зізнається, що велика війна повністю змінила її життя. Вона переїхала з Києва до Дніпра, залишилася без роботи, пережила депресію та вступила на службу до театру. Зйомки у серіалі «Коп з минулого» (ICTV2) Олександра називає «віддушиною» і додає, що у пʼятому сезоні героїня, яку вона давно вже грає, вразила навіть її. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Олександра Епштейн розповіла про найважчі часи, безробіття та найбільшу свою мрію.

«Сил щось робити просто не було»

— Це вже буде пʼятий сезон серіалу «Коп з минулого», в якому я граю власницю бару на імʼя Сашка, — розповідає Олександра. — Від сезону до сезону можна бачити, як вона еволюціонує, стає іншою не тільки зовні, а й внутрішньо. Іноді я навіть сама не розуміла, чому так, але у цьому й цікавість.

Олександра з колегами по серіалу “Коп з минулого”

— Зйомки закінчилися на початку літа, як вам працювалось в умовах війни?

— Було складно, але працювала «магія кіно». Я приходила на майданчик після важкої ночі, але, як тільки потрапляєш у цей світ, втома зникає. Люди навкруги заряджали один одного, лише ковток кави — і вперед.

— На початку вторгнення багато хто з акторів втратили надію на відновлення роботи.

— Я тоді думала про себе, чим можу бути корисною. Сил щось робити просто не було, це був суцільний шок. Мені допомагали розмови з близькими, я багато читала, спілкувалася з колегами. Тоді прийшло розуміння, що, незважаючи на жахіття, наша професія потрібна.

«Памʼятаю стан шоку, спустошення та нерозуміння»

— Де ви зустріли повномасштабне вторгнення?

— У Дніпрі. В порівнянні з Києвом там спочатку було тихше. Памʼятаю стан шоку, спустошення та нерозуміння, що відбувається. Тоді я ще жила у Києві, швидко туди повернулася, забрала речі й — в Дніпро, до рідних. На пів року мені вдалося влаштуватися на роботу в театр Драміком у Дніпрі. Але справжнє натхнення та підтримку я отримала у театрі GlumArt, де познайомилась з напрямом фізичного театру, і ми зробили театрально-циркову виставу «Гола». Тоді я вперше спробувала «літати». До того моменту не мала жодного відношення до циркового мистецтва. Ми тренувалися літати на ременях. Перший раз це дуже боляче — навантаження на руки, ноги. Але те відчуття, коли «летиш», ні з чим не можна порівняти. Це мене розвивало та повернуло у професію.

— Не було думок поїхати за кордон?

— Не було на початку вторгнення, немає й зараз. Навіть відпочивати не хочу за кордоном. Хочу бути тут. А про відпочинок подумаю трохи згодом.

— Попри небезпеку життя у Дніпрі…

— Зараз вона всюди. Так, у Дніпрі стало складніше, ніж на початку вторгнення. Але я поруч з близькими, і для мене важливо, щоб вони зберігали спокій. Мені так краще. Раніше ми не завжди спускалися до укриття, зараз не нехтуємо тривогою і йдемо у сховище. Найстрашніше, коли «Шахед» йде на ціль. Звук ні з чим не сплутати. У нас був приліт майже в сусідній двір.

— Дніпро змінився?

— Є руйнування, на жаль, як у багатьох містах України. Хоча іноді мені здається, що війни наче немає: працюють заклади, люди гуляють, сміються. Але потім розумієш, що вони просто хочуть відволіктися морально.

«Іншого варіанту в нас немає»

— Буває, що й вас накриває депресія?

— Найчастіше депресивні моменти у мене були повʼязані з тим, що я не могла знайти роботу. Був період, коли мені було дуже зле. Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею — і мене не взяли! Досвід співбесід на різні вакансії у мене чималий. Але тепер мова йде виключно про творчу професію, бо саме цим я володію.

"Депресивні моменти у мене були повʼязані з тим, що я не могла знайти роботу", - зізнається Олександра

— Що змінила для вас війна?

— Мав запуститися великий проєкт, на який мене затвердили 19 лютого 2022 року. 1 березня був би перший знімальний день. Мали початися зйомки сезону «Коп з минулого». Була запланована важлива поїздка. Життя було насичене, і я розуміла, що буде далі. В один день все це змінилося. Відбулося переосмислення: хто ти, для чого й чому. Змінився світогляд, ставлення до речей. Всі ми дуже сильно подорослішали. Ми намагаємось пробувати жити, але так, як раніше, не виходить. Я зараз не можу вести соціальні мережі: просто дуже багато втрат і болю відбувається навколо й викладати щось веселе немає сил.

— Думали про життя після війни?

— Перше, що я зроблю, обійму рідних і подякую, що вони живі. З втратою батька зрозуміла, наскільки важливо вчасно щось сказати, поговорити про важливі речі. А Перемога точно буде, бо іншого варіанту у нас немає.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярний актор, зірка серіалу «Перші ластівки» Олег Гоцуляк розповів про початок вторгнення, влучання дрона поруч з його домом та творчість у воєнні часи.

