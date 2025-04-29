Вот вы подожгли: сеть в восторге от новой пародии на российскую пропагандистку

Известная актриса дубляжа, голосом которой разговаривают Николь Кидман, Кейт Уинслет, Хэлли Берри, Екатерина Сергеева выпустила новую пародию. Во времена полномасштабного вторжения она уже порадовала своих поклонников «переведя» предательниц Таисию Повалий и Ани Лорак, а также Потапа. Очередная ее работа — пародия на беседу российской пропагандистки Маргариты Симоньян с ее коллегой Борисом Корчевниковым.

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Екатерина разместила свою работу на странице в социальной сети, добавив, что в трудные времена надо стараться поддерживать себя и юмором.

«От высмеивания палача нам будет становиться легче, и это главное, — написала Сергеева. — А добро все равно рано или поздно победит зло и тьму! Искренне верю».

Подписчики поблагодарили Екатерину за пародию и отметили, что ее голос слишком красивый для врагов.

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«Ой мало ее духопелили, ой мало!!! — повторили слова из пародии в комментариях. — Это шедевр! Спасибо!!! Посмеялась от души!«

«Какая она отвратительная, — поделились впечатлением от пропагандистки. — Не заслуживает такого голоса все равно».

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«Но какие же они отвратительные, противно смотреть», — поддержали в комментариях.

«Браво, вот это вы зажгли, аж мне захотелось ее лопатой стукнуть», — поделились впечатлением.

«Спасибо за такую возможность посмеяться от души!» — написали в сети.

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Напомним, сеть возмущена русским переводом фильма на украинской студии.

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